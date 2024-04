Netflix Games Review: Spiritfarer laat je niet meer los

Spiritfarer: je kunt door deze titel en de kop van dit artikel denken dat het gaat om een medewerker van een crematorium, maar dat ben je niet. Wel ben je iets wat daarop lijkt. In deze bijzondere game neem je namelijk de rol aan van een soort piraat die op een boot personen helpt om het leuk te hebben voordat ze dood gaan. Je leest het goed: je ontmoet in dit spel een kleurrijk arsenaal aan verschillende personages en die komen en gaan.

Leven en niet laten leven

Als je het uiterlijk van het spel ziet, dan zou je dat niet zeggen, omdat het enorm cartoonesk is. En zoals je in de trailers ziet, doe je ook allemaal grappige taakjes, slinger je aan touwen, spring je hoog in de lucht en zweef je over de wind: wat dat betreft is dit echt een van de grootste verrassingen op Netflix Games. Het staat er al een tijdje op, dus misschien heb je hem al gespeeld, maar zo niet, dan is het een heel goed moment om dat wel te doen.

Helemaal als je een beetje down bent, dan is deze game die toch over iets verdrietigs als de dood gaat, een heel fijn spel om te doen. Je krijgt bijna het gevoel dat je vriendschappen sluit met de zielen die je leert kennen en het dialoog is werkelijk prachtig geschreven. Eigenlijk kun je deze game niet goed beschrijven, omdat het vooral een gevoel is wat het spel in je losmaakt. Heel erg fijn.