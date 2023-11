​Netflix Games review: Slayaway Camp 2 is horrornostalgie

Halloween is misschien voorbij, het is deze hele week, en de rest van het jaar ook nog, een prima moment om het Netflix -spel Slayaway Camp 2: Netflix & Kill te spelen. De bijtitel is briljant en zegt ook wel iets over wat je van de game mag verwachten: heel veel humor.

Hey, guys. Starting today, if you're a Netflix subscriber, you can download and play Slayaway Camp 2 for free. Slayaway Camp 1 is one of my favorite mobile puzzle games, probably because it's the only puzzle game I know of where you get to decapitate people.

Slayaway Camp 2: Netflix & Kill

Die humor is vooral merkbaar als je kijkt naar de thema’s van het spel: het is horror, het is een ode aan horror uit de jaren ‘80 en er zitten vijanden in die luisteren naar namen als Killer Fridge en Demon Doll. Kortom, Slayaway Camp 2 neemt zichzelf niet zo serieus en dat maakt het een charmant griezelspelletje. Plus, de gameplay zelf is ook nog eens heel vermakelijk.

Het is de bedoeling dat je je door puzzels manoeuvreert die uit blokjes bestaan en waarin je op creatieve, strategische wijze zoveel mogelijk slachtoffers moet maken. Mijn aanrader is ook om zeker het geluid aan te hebben bij het spelen, want de heerlijke SPLAT!-geluiden en andere audio-ondersteuning dragen zeker bij aan hoe grappig het spel is. Dat wisten we nog wel van het eerste deel, maar toen was alles nog wat blokkeriger en nu ziet het er net even koddiger uit, mede dankzij de doodsbange slachtoffers, die soms met grote ogen zitten te kijken naar wat ze staat te gebeuren.