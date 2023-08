​Netflix test nu toch de optie om games te streamen

Streamingdienst Netflix is zich langzaam maar zeker steeds verder aan het uitbreiden tot gamebedrijf, al lijkt het niet zozeer met dat imago bezig te zijn, maar wel het harde werk te doen. Het laat mensen nu ook games streamen naar hun televisie. Het is nog een test en het gaat nog maar om een handjevol mensen, maar nu wordt Netflix Games straks toch wat we er in eerste instantie van verwachtten.

Netflix Games

Netflix laat weten dat het een beperkte bètatest uitvoert in Canada en het Verenigd Koninkrijk, maar dat ook daar slechts een select gezelschap kan meedoen aan de test. Het gaat ook maar om een beperkt aantal televisies die het kunnen, al is het ook mogelijk om pc’s en Macs via de website van de streamingdienst. Er zijn twee smaken qua games: Molehew’s Mining Adventure en Oxenfree (waarvan recentelijk deel twee is verschenen). Het idee van games streamen is dat je het spel niet op een apparaat hoeft te downloaden: dat gaat allemaal via je je internetverbinding.

Omdat je een spel niet hoeft te downloaden, wordt gamen veel meer platformonafhankelijk. Immers hoeft je televisie in dit geval alleen op beeld te laten zien hoe en wat en moet er via het internet wel worden doorgegeven wat je allemaal op de controller indrukt zodat er in het spel gebeurt wat jij wil. Die informatie wordt verwerkt door de server waarvandaan je de game streamt en zo kun je online games streamen. Het werkt precies zoals series en films streamen op Netflix, maar dan komt er nog de input van je controller bij. Netflix heeft recent een app uitgegeven waarmee je van je iPhone een controller kunt maken.