Oxenfree II: "Moet voelen alsof je in Stranger Things meespeelt"

Netflix heeft in zijn poging serieuzer te worden genomen in de gamewereld studio Night School bereid gevonden om zijn verhalende, kunstige avontuur Oxenfree van een tweede deel te voorzien. Een logische keuze, want Oxenfree was een enorme hit en een zeer geliefde game. Dat belooft dit tweede deel ook te gaan worden, maar dan met nog meer replaywaarde. We waren bij een sessie met de makers waarin meer uit de doeken werd gedaan over het spel.

Oxenfree 2: Lost Signals “What is the thing to do here?” opent een van de gameplaytrailers die we te zien krijgen. Je kunt natuurlijk lekker op het strand liggen drinken, maar er is meer gaande: er is een bovennatuurlijke portaal geopend die de tijd volledig in de war brengt. Het is aan jou om in de grot waar de portaal is op zoek te gaan naar antwoorden. Sean Krankel van Night School: "Achter de schermen is de grootste vernieuwing ten opzichte van de eerste game wel hoe het dialoogsysteem werkt. Het is heel natuurlijk en biedt een verhaal dat niet alleen gepersonaliseerd voelt, maar dat ook is. Hoe je je opstelt, dat vergeten de personages in dit spel niet en kan de uitkomst volop beïnvloeden."



Stranger Things Designer Adam Hines van de studio haakt daarop in: "Toen we Stranger Things zagen dachten we: 'Ja, dit is precies de vibe die wij willen overbrengen. Als je Oxenfree speelt, dan moet je het gevoel hebben dat je een ster bent uit die serie. Je kunt ook steeds zelf kiezen wat het personage zegt en doet. Je kunt aardig zijn of gemeen, maar dat heeft wel invloed want anderen herinneren zich dat.' Een tweede deel maken van een zeer geliefde eerste game, dat is een heleboel druk en brengt een heleboel keuzes met zich mee die moeten worden gemaakt. Sean: "Om zonder spoilers antwoord te geven, we wilden niet gewoon een opvolger maken om maar een opvolger te maken. We volgden in het eerste deel natuurlijk Alex en hoe zij steeds op avontuur gaat, maar dat verhaal was wel compleet. We zijn dieper in dat universum gedoken en daarin werd duidelijk dat je allemaal mensen bent tegengekomen die ook van alles meemaken en bij sommigen wil je daar meer van zien."

Riley In dit spel is het vijf jaar na de gebeurtenissen uit het eerste deel en ben je Riley, een klimaatwetenschapper die terugkeert naar haar geboorteplaats om daar elektromagnetische velden te bestuderen. Ze stuit echter op een lokale cult en die wil die portaal openen waardoor alles wat in de eerste game is gebeurt zomaar kan worden teruggedraaid, naast dat er allemaal nieuwe problemen bijkomen. De map in dit tweede deel is groter dan de eerste. De mannen van de studio zien dit als een soort game die mee-opgroeit. Bryant Cannon: "Dit gaan niet meer over tieners of twintigers, maar over dertigers. We hebben ook in ons eigen leven dingen die gebeuren en die konden we mooi in deze game kwijt. De fans zijn ook wat ouder en die kijken ook graag door hun huidige lens naar het Oxenfree-universum. Wat daarbij onder andere heel nieuw is, dat is hoe je nu ook met de slechteriken kan praten: ze zijn menselijk en daardoor kun je wat meer een relatie met ze vormen."



Netflix Games Dat Netflix de studio heeft overgenomen is volgens de heren een grote plus. "We hebben dankzij Netflix een veel groter team om het spel te maken. Vroeger werkten we met geweldige mensen, maar die konden we slechts freelance inhuren. Het is op die manier als indiestudio moeilijk om werkrelaties te onderhouden. Nu hebben we meer mogelijkheden. Verder is er sinds we bij Netflix horen niet heel veranderd. Wel zijn we blij dat er mensen zijn die helpen onze games verder te brengen. Nu zijn Oxenfree 1 en straks ook 2 in meer dan 30 landen beschikbaar: dat hadden we zelf niet kunnen doen. En die geweldige trailer hadden we niet kunnen maken zonder de Netflix-mensen die normaal dat soort trailers maken voor films en series van de streamingdienst. Dingen zijn niet veranderd, maar we kunnen dingen nu nog beter tot leven brengen en we hebben meer bronnen om daarvoor aan te boren." Mocht je de eerste Oxenfree nog niet hebben gespeeld: die staat nu op Netflix Games. Je kunt echter ook eerst het tweede deel spelen en dan het eerste: dat maakt niet uit. Bryant: "Wel proberen we de speler in het tweede deel niet meer te vertellen wat hij moet doen. Nu moet je het meer zelf uitzoeken en daardoor own je het verhaal ook meer." Oxenfree 2: Lost Signals verschijnt vandaag op PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC en mobiel via Netflix Games.