Netflix Games review - Shovel Knight Pocket Dungeon is een feest

Netflix is nog steeds druk doende met zijn nieuwe missie om groter te worden op het gebied van games. Dat pakt het goed aan. Deze zomer verschijnt Oxenfree 2 en we kunnen nu al Shovel Knight Pocket Dungeon spelen. Gratis, als je een Netflix-abonnement hebt. De game is een feestje: qua uiterlijk én qua gameplay.

Shovel Knight Pocket Dungeon Ontwikkelaar Yacht Club Games heeft zelfs alvast de nieuwe dlc toegevoegd aan het spel namelijk het Puzzlers Pack vol met nieuwe personages, omgevingen, verzamelitems en uitdagingen. Maar goed, dat is allemaal extra, je kunt ook gewoon de originele game spelen natuurlijk, en dit is wat je daar ongeveer bij kunt verwachten: Pocket Dungeon heeft een verhaal dat je op zich kunt verwaarlozen, want het gaat echt om de gameplay. Het hoofdpersonage uit het spel komt terecht in een kleine versie van de vorige games en moet daarin allemaal dungeons doorpuzzelen om verder te komen. Hij moet een manier vinden om weg te komen uit die pocket dungeon en dat kan natuurlijk alleen maar door vrienden hulp te vragen en vijanden af te maken. Daarbij is een goede leercurve gevonden: het spel wordt echt steeds moeilijker en dat zien we de laatste tijd weinig in games. Vaak schommelt het een beetje, maar Shovel Knight heeft het helemaal bij het rechte uit als het gaat om de stijgende moeilijkheidsgraad.

Netflix Games Elke keer word in je een veldje van 8 x 8 blokjes gezet vol vijanden en je moet er genoeg in rook doen opgaan om verder te komen, om dan weer 8 x 8 vakjes te zien met vijanden. Je kunt het heerlijk hersenloos wegspelen en dat maakt het een geweldig spel om lekker na het werk te spelen, als je er even helemaal klaar mee bent, of gewoon ter vermaak terwijl je televisie kijkt. Je kunt een soort combo’s maken en ondertussen is het spel ook een soort Tetris, met vallende blokken. Klinkt helemaal gestoord he? Je zou het eens zelf moeten proberen. Dat kan nu ook gelukkig, want je kunt dit iconische, zeer geliefde spel nu gratis spelen op Netflix, als je tenminste een abonnement hebt.