​Netflix wil eind dit jaar bijna 100 games op het platform hebben

Wat Netflix er precies mee van plan is, daar kunnen we alleen maar naar gissen, maar het blijft heel fanatiek inzetten op gaming . Het wil eind dit jaar zelfs bijna 100 games aanbieden op het platform. Zo is er onder andere een nieuw spel van de populaire datingserie Too Hot To Handle te vinden, wat een van de meest gespeelde games blijkt te zijn.

Netflix pakt het slim aan. Het haalt heel veel dingen weg van games die gamers heel vervelend vinden. Zo kun je de spellen ten eerste heel snel en met een druk op de knop downloaden, dus je hoeft niet te klooien met codes of iets dergelijks. Ook is het gratis, of tenminste: je hoeft er niet extra voor te betalen dan wat je gewoon voor je Netflix-abonnement betaalt. En tot slot hebben spellen geen microtransacties of lootboxes waarvoor je moet betalen. Kortom, je kunt je er eigenlijk geen buil aan vallen.

Het bijzondere aan de gamecollectie op Netflix is dat het een mix is van bewezen games, nieuwe games en games die gebaseerd zijn op series van de streamingdienst. Je kunt de games niet direct spelen: het werkt alleen op de smartphone en daarbij word je doorverwezen naar de Play Store of de App Store om het spel te bemachtigen. Het wordt dus uiteindelijk een aparte app op je telefoon.

Lara Croft

Dat maakt de games van Netflix erg aantrekkelijk, onder andere voor mensen met kinderen. Hoewel niet alle spellen even geschikt zijn voor kinderen (Too Hot To Handle bijvoorbeeld), staan er ook heel veel zeer kindvriendelijke games op de streamingdienst. We zijn ook wel onder de indruk van het aanbod aan genres: simulatie, rpg-achtige spellen, avontuur, actie: het is er allemaal. Zelfs Lara Croft is van de partij. Kortom, het lijkt erop dat Netflix het goed voor elkaar heeft met zijn games.

Tegelijkertijd zijn het wel mobiele games en die hebben vaak wat meer moeite om goed te landen bij mensen. Ook is het de vraag wat Netflix ermee wil: is het gewoon een dienst om te zorgen dat mensen een extra reden hebben om bij de streamingdienst te blijven? Of wil het uiteindelijk toch wel geld extra rekenen voor de spellen? Of is het misschien toch bezig met iets cloudgaming-achtigs? Het is immers een van de grondleggers van streaming.