Netflix plaatst eerste Nederlandse game op de dienst

Netflix is niet de eigenaar van deze studio, al heeft het wel de eerste stappen gezet richting gamebedrijf worden: het heeft een studio gekocht in Finland. Het koopt echter tot nu toe licenties van bestaande studio’s en games, of geeft ze opdracht om een game te maken, zodat zijn gamesectie toch goedgevuld is. Als Netflix-abonnee kun je games gratis spelen. Android-gebruikers vinden ze onder het tabblad met de controller (en kunnen ze vrijwel direct downloaden), terwijl iOS-gebruikers een kleine omweg moeten gebruiken en de games moeten opsnorren in de App Store. Wel zijn ze gratis, zo lang je even inlogt met je Netflix-account.

Een game van Nailed It (een van onze favoriete guilty pleasures), dat klinkt interessant. Immers gaat het in die show om het bakken van taarten, waarin verschillende kandidaten die er letterlijk en figuurlijk niks van bakken de opdracht krijgen om een mooi baksel na te maken. Altijd eindigt het in misbaksels en dat is hilarisch, zeker omdat de comedian Nicole Byer het presenteert en alles nog even wat gekker maakt. Eerlijk is eerlijk: ze is niet iedereens ‘cup of tea’, maar na 7 seizoenen van deze melige show is ze zeker het graag geziene boegbeeld van het spektakel geworden.