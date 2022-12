Netflix serieus over games: lanceert Kentucky Route 0, 12 Minutes

Netflix lanceert twee nieuwe games in de app: Kentucky Route Zero en Twelve Minutes, beiden van Annapurna Interactive. Net als alle andere games binnen de app zijn de spellen gratis beschikbaar en zowel voor iOS en Android. Netflix neemt gaming steeds meer serieus.



Netflix De streamingdienst heeft sinds een jaar een game-sectie in de app, waarbij je alle games gratis kunt downloaden en er ook geen in-game aankopen zijn. Toen Netflix er net mee begon werd er gedacht dat het vooral zou gaan om simpele Bejeweled-achtige spellen, maar er staan uiteindelijk heel veel games op die onder andere op consoles zijn uitgekomen. Ook werd er lang gedacht dat Netflix wel zou gaan voor games streamen. Het is per slot van rekening de grootste streamingdienst ter wereld. Op dit moment kun je de games alleen apart downloaden via de appstores, maar de Flix kijkt wel naar mogelijkheden om games te streamen. Hoewel slechts 1 procent van alle abonnees wereldwijd ook daadwerkelijk games spelen via Netflix, zou het graag uitbreiden en dan dus onder andere door te kiezen voor streaming.

Games Er is echter meer. Zo heeft het dit jaar een eigen gamestudio gekocht en sluit het allerlei partnerschappen met uitgevers en studio's om hun games op Netflix te krijgen, maar bijvoorbeeld ook om games te maken die bij Netflix-titels passen. Zo is er onder andere een Nederlands spel gebaseerd op Nailed It en verscheen eerder deze week een verleidingsgame geïnspireerd door Too Hot To Handle. Netflix zette in een jaar tijd 48 games in zijn game-sectie en volgens de streamingdienst is dat het topje van de ijsberg. Zo komt het in 2023 met vechtgame Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge en strategiespel Vikings: Valhalla. Gisteren lanceerde het Kentucky Route Zero en Twelve Minutes.



Kentucky Route Zero Onbetaalbare schulden. Een onzekere toekomst. Mysterieuze reizigers. Oorspronkelijk werd de game over een periode van jaren in afzonderlijke delen uitgebracht, maar nu kunnen alle vijf aktes en de interludes van het met een BAFTA bekroonde Kentucky Route Zero van ontwikkelaar Cardboard Computer als geheel worden beleefd. Met een opvallende visuele stijl die inspiratie put uit theater, film, experimentele elektronische kunst en de geschiedenis van videogames, reizen spelers langs een geheime ondergrondse snelweg om gelijkgestemden te vinden in dit mystieke avonturenspel. Twelve Minutes Naar mobiel gehaald door 24 bit Games. Tik en sleep om te ontsnappen aan een nachtmerrie in een tijdlus in deze voor het Tribeca Festival genomineerde interactieve thriller van ontwikkelaar Luis Antonio met de stemmen van James McAvoy, Daisy Ridley en Willem Dafoe. Wat een romantische avond thuis met je vrouw zou moeten zijn, verandert in een horrorshow wanneer een politiedetective inbreekt, je vrouw van moord beschuldigt en je doodslaat. Dan komt de reset. Plotseling keer je terug naar het moment dat je de voordeur opende. Je zit vast in een tijdlus van 12 minuten, gedoemd om dezelfde terreur steeds opnieuw te beleven... De enige manier om te ontsnappen? Aanwijzingen uit je omgeving verzamelen in real time en je kennis gebruiken van wat komen gaat om de uitkomst te veranderen. .

Cloud gaming Eerder deze week verscheen al Scriptic: Crime Stories, dat genomineerd werd voor een BAFTA. Sommige games zijn enorm persoonlijk, heel klein of juist groots en meeslepend en daarmee slaat Netflix de spijker op de kop. Games zijn enorm verschillend en op dit moment heeft de streamingdienst een fijne mix van verschillende genres. Bovendien begrijpt het heel goed dat het telefoongames maakt en dat niet alle consolegames zich daar even goed voor lenen. Omdat de games goed werken op mobiele telefoons helpt de streamingdienst om mobiel gamen populairder te maken. Een goed streven, zeker als daar ook cloud gaming bij komt kijken. We zijn een maandje verwijderd van het verdwijnen van Google Stadia, dus deze tak van sport kan wel een positieve nieuwe wind gebruiken