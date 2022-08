Netflix Games is nog niet zo populair: 1% van de abonnees doet ze

Netflix is vorig jaar met zijn gametak begonnen en tot nu toe is het nog niet zo populair als Netflix waarschijnlijk voor ogen had. Toch mag het niet klagen. Het is dan wel 99 procent van de abonnees die nog nooit een Netflix-game hebben gespeeld, tegelijkertijd zijn er 1,7 miljoen dagelijks actieve gebruikers op de games van Netflix.

Poinpy

Games op Netflix zijn onder andere Card Blast, Dominoes Café, Dragon Up, Townsmen, Exploding Kittens, Poinpy, Stranger Things 3: The Game en meer. Op zich een heel leuke verzameling spellen, waarbij zombieshooters worden afgewisseld met kleurrijke, schattigere titels die ook jongere spelers kunnen doen. Het is zelfs een speciaal tabblad in de Netflix-app, waardoor je zou denken dat veel mensen wel een poging wagen. Op zich is 1,7 miljoen veel, maar als dat slechts 1 procent is van het Netflix abonneebestand (à 221 miljoen mensen), dan is dat juist weer vrij weinig.

Apptopia ontdekte dat de games van Netflix in totaal 23,3 miljoen keer zijn gedownload sinds Netflix in november 2021 aankondigde zich op mobiel gamen te storten. Wel is het aantal games enorm gegroeid sinds die tijd: het begon allemaal met vijf spellen en nu zijn dat er al zo'n 25. Netflix is ook van plan een spel toe te voegen dat is gebaseerd op de Netflix Original The Queen's Gambit. Die wordt enorm gehyped (logisch ook wel, als je de afbeelding boven dit artikel bekijkt), maar die is op dit moment nog niet beschikbaar.