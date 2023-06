Netflix gaat voor het eerst live een sportwedstrijd streamen

We zijn bekend met streamingdiensten die sportevenementen streamen: we hebben immers ViaPlay in Nederland voor darten, formule 1 en meer sporten. Maar de gevestigde orde aan streamingdiensten waagt zich eigenlijk zelden aan live-evenementen. Netflix probeerde het eerder, namelijk met de reünie van Love is Blind, maar dat bleek een fiasco. Nu gaat het weer een poging wagen, maar dan met sport.

Livestreams op Netflix

Gelukkig is er geen groot sportspektakel op touw, want als het weer niet werkt, dan is het in ieder geval iets minder frustrerend. Het gaat om een golftoernooi voor beroemdheden, dus het is geen serieuze sportwedstrijd waarvan je elke seconde moet zien. Dat scheelt veel druk, want Netflix’ vorige livestream was een drama. Dat was de seizoensreünie van Love is Blind, waarbij er allerlei technische problemen ontstonden, wat zorgde voor een vertraging van ongeveer anderhalf uur. Kijkers kregen een foutbericht en uiteindelijk heeft het na anderhalf uur zelfs nog steeds niet plaatsgevonden. Netflix besloot het maar gewoon op te nemen en even later online te plaatsen. Tot zover Netflix eerste pogingen tot livestreamen…

Nu gaat het het dus opnieuw proberen, schrijft The Wall Street Journal. Het gaat om een golf-evenement met beroemdheden vanuit Las Vegas. Netflix zou van plan zijn om uiteindelijk wat meer hardcore sporten te gaan streamen (het wilde zelfs de rechten voor Formule 1 in Amerika kopen). Welke sporten het nu op het oog heeft, is onbekend. Eerst moet het zich nog bewijzen waar het gaat om livestreaming, al heeft het wel vrij succesvol een comedyshow gehost: er is hoop.