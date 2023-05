Netflix Games Review - Tomb Raider Reloaded is AAN

Lara Croft heeft al verschillende toffe games in appvorm, maar er zijn er niet veel die zo actierijk is als Tomb Raider Reloaded op Netflix . In een top-down view moet je allerlei vijanden afslachten, waaronder T-rexen en geesten. Klinkt enorm vergezocht, maar om de een of andere reden accepteren we het volledig: het is immers Lara, en daar accepteren we al jaren de meest bizarre verhaallijnen van. Er zijn weinig mensen die zoveel trauma hebben moeten ondergaan als Lara. Maar goed, deze game gaat daar niet over, Tomb Raider Reloaded gaat vooral over plezier.

Tomb Raider Reloaded

Het spel is ontwikkeld door Square Enix Londen en Emerald City Games en die weten duidelijk wel raad met geliefde franchise. Ook in deze game is Lara Croft, zoals we van haar gewend zijn, op zoek naar schatten. Ditkeer is de gameplay echter niet alleen actie, maar ook heel veel puzzelen en slimme strategieën kiezen om verder te komen. En oke, er zijn nog steeds heel veel eindbazen om volledig af te slachten. In allerlei settings: jungle, woestijn, ijzige gebieden: je reist weer de hele wereld rond. Dat de graphics ook nog heel erg kleurrijk, gedurfd en mooi zijn, dat helpt daar zeker bij. Tel daar ook nog een fijne soundtrack bij op en je hebt een game die vrij compleet is.

Maar, hoe zit het met de besturing? Kun je Lara ook goed spelen met een touchscreen in plaats van een controller? Het antwoord daarop is een volmondig ja. De game is erg fijn om te besturen en dat kan ook niet anders, want deze game is nooit verschenen op consoles. Hij is echt gemaakt om een game voor smartphones te zijn en dat merk je aan alles. Daarnaast zit er ook een leuk systeem ingebouwd waarmee je verschillende wapens kunt gebruiken om de tegenstander op allerlei verschillende manieren te bevechten.