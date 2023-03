Netflix Games-review: Valiant Hearts: Coming Home is poëzie

Netflix Games

Netflix-games zijn vaak wat casual: Bejeweled-achtige dingen, maar die vlieger gaat niet op voor Valiant Hearts. Dit is een game die sowieso al een onderwerp aansnijdt dat veel serieuzer is, hoewel je zeker niet hoeft te denken dat dit een heel zware game is. Valiant Hearts: Coming Home speelt zich af in de eerste wereldoorlog en neemt je mee op een emotioneel, maar soms ook grappig avontuur. Een avontuur waarin je soms je hersens goed aan het werk moet zetten, want er komt veel gepuzzel bij kijken. Je leert er vanalles door over de eerste wereldoorlog: een oorlog waar we in Nederland logischerwijs wat minder vaak over leren. Verhalen vertellen is heel belangrijk in dit spel, maar tegelijkertijd zit er ook genoeg gameplay in om je bezig te houden terwijl je stiekem heel veel leert.

Deze game vertelt een verhaal over hoeveel impact oorlog op mensen heeft. Op familie, op vrienden, zelfs op dieren. Maar het wordt allemaal in een gamejasje gegoten, wat het enorm interessant maakt. Spelenderwijs leer je: ja, dat kan ook nog steeds als volwassene. Het spel speelt heerlijk weg op je telefoonscherm, omdat het een vrij rustige game is. Er gebeuren niet 200 dingen tegelijk in het scherm. Ook willen de makers duidelijk dat je alles goed in je opneemt. Personages komen overigens ook niet met lange lappen tekst: vaak brommen ze wat, maar je moet het verhaal vooral begrijpen uit wat je allemaal voor je ziet.