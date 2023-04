Netflix Games-review: 12 Minutes houdt je in zijn greep

12 Minutes is een game die niet 12 minuten duurt. Het is een game waarin je in een soort tijdsloop terechtkomt en je al Groundhogday’end door het spel moet komen. Alles speelt zich af op één locatie en door point-and-click gameplay baan jij je een weg door dit bizarre verhaal. Een bizar verhaal, maar zeker de moeite waard.

Groundhog Day

Eén ding dat deze game al anders maakt dan anderen, dat is dat het een point-and-click van boven is. Dat topdown spelen is even heel wat anders en dat maakt 12 Minutes al zeer interessant. Bovendien speelt alles zich af in één ruimte, terwijl dat nooit stoort. Het grappige is dat alle items die je nodig hebt om verder te komen dus ook al vanaf het begin af aan aanwezig zijn: het is alleen aan jou om ze te ontdekken en juist te combineren om verder te komen.

Maar dat combineren moet je wel voorzichtig doen, want als je een fout maakt, dan moet je weer helemaal van voor af aan beginnen. Je mag het appartement ook niet verlaten, dus weet vast dat als je dat doet, de boel ook weer opnieuw begint. Je hoeft je echter geen seconde opgesloten te voelen: ten eerste kun je dialoog dat je al kent doorspoelen, en ten tweede is het juist wel rustgevend dat je weet dat alles wat je nodig hebt op één plek te vinden is. Je hoeft niet bang te zijn dat je vijf werelden geleden ergens een item was vergeten. Erg fijn en op een bepaalde manier rustgevend.