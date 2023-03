​Brengt Netflix zijn games straks ook op de tv-app?

Als je Netflix op je telefoon gebruikt, dan zie je daar een sectie met games. Tik je op een game, dan ga je naar de App Store of de Play Store, download je het spel en kun je door met je Netflix-account in te loggen gratis gebruikmaken van die app. Of nou ja, je betaalt natuurlijk wel voor je Netflix-abonnement. Het voelt toch als een leuke bijkomstigheid. Misschien wordt die bijkomstigheid binnenkort nog leuker, want Netflix lijkt van plan te zijn om zijn game-inspanningen ook naar de televisie te brengen.

Netflix Games

De meeste mensen kijken Netflix het liefst op televisie. Lekker op de bank ploffen, groot scherm, misschien zelfs een flinke audio-ervaring: het is net even beter dan op een telefoon, al biedt die weer het voordeel dat je even in de trein of in het vliegtuig kunt kijken naar content die je zelf hebt uitgekozen. Op de app vind je dus ook een heleboel games, en dat zouden er alleen maar meer worden: er staan eind 2023 waarschijnlijk 95 games op Netflix. Blijft dat slechts bij de telefoon-app? Waarschijnlijk niet.

Er is in de code van Netflix namelijk iets gevonden dat erop wijst dat de games ook naar de televisie-app komen. En dat je die kunt aansturen met je iPhone. Je iPhone wordt dus een soort controller voor de games die je speelt op televisie. Bloomberg schrijft dat Netflix recent ook al heeft gezegd dat het de games op elk toestel dat je hebt toegankelijk wil maken. Er zou in de code van Netflix op iOS staan: “Een game op je televisie benodigt een controller om te spelen. Wil je deze telefoon als gamecontroller gebruiken?” (maar dan in het Engels). Lijkt een duidelijk verhaal, toch?