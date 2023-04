​Netflix Games-review: Kentucky Route Zero - geen kip, wel lekker

In Nederland associëren we de naam Kentucky vooral met gefrituurde kip, maar in de Verenigde Staten is het nog steeds gewoon een staat. Het is echter ook het begin van de naam van een heel fijne game: Kentucky Route Zero. Het is één van de games die Netflix gratis aanbiedt als je lid bent. Al is het ook een game die eerder al op PC en consoles verscheen. Speelt het een beetje op de mobiele telefoon.

Kentucky Route Zero

Het is een feestje om bij dit artikel beeld uit te zoeken, want deze game heeft een iconisch animatiestijl die goed blijft hangen en waarbij elk moment in de game eigenlijk wel de moeite waard is om te screenshotten. Kentucky Route Zero ziet er een soort minimalistisch en strak uit, maar tegelijkertijd heeft het iets cartoonesks. Het kleurgebruik is in ieder geval heel passend en dit maakt het een visueel spektakel, zonder dat het met veel spektakel komt.

Je kunt je zelfs afvragen in hoeverre die echt een game is. Het is vooral een soort droomwereld die je ervaart. Je weet vaak niet hoe je chocola moet maken van wat je ziet en dat kost in het begin wat aanpassingsvermogen, maar als je gewoon geaccepteerd dat je nu eenmaal onbekwaam zal blijven en je dus aan die vreemde wereld moet onderwerpen, dan is er heel veel om van te genieten.