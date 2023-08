Netflix brengt zijn games nu ook naar de televisie

Meestal hebben we op woensdag een bespreking van een Netflix-game (of een interview met een studio die een Netflix-game heeft gemaakt), maar niet vandaag. Vandaag is er ander nieuws te melden over Netflix en games. Goed nieuws: het gaat zijn games ook uitbrengen op de televisie. Huh? Ja, en je speelt ze met je smartphone als controller.

Netflix Games

De games op Netflix zelf ken je vast wel: als je de app van Netflix opent, dan zie je onderin een tabblad met daarop Games. Je kunt dan kiezen uit allerlei toffe spellen, zoals Sonic, Tomb Raider, de Turtles, Too Hot To Handle en Queen’s Gambit. Kortom, zowel bekende gamefranchises als games gebaseerd op de series van Netflix. Er is zelfs een game van Nederlandse komaf, namelijk het Nailed It-spel. De kwaliteit van games verschilt enorm, maar dat geldt ook voor de genres: er is voor iedereen wel iets leuks te beleven en je kunt er met je Netflix-abonnement gratis gebruik van maken.

Waar we traditioneel gewend zijn om spellen te spelen op televisie via een console, wil Netflix dat wat uitbreiden door het mogelijk te maken om spellen te spelen op de tv, zonder een PlayStation, Nintendo of Xbox. De app Netflix Game Controller die wordt je ‘console’, of eigenlijk zelfs je televisie zelf. De app-omschrijving legt nog niet heel veel uit, maar wel wat: “Binnenkort op Netflix. Speel games op je televisie met de Netflix Game Controller. Deze app koppelt met je televisie en laat je games op Netflix spelen met je telefoon of mobiele apparaat.” Het kan dus niet alleen op een telefoon, maar ook op een tablet, al lijkt het ons het prettigst om de wat meer handzame smartphone te gebruiken in plaats van een wat lompere tablet.