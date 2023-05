Netflix Games Review - Nederlandse Nailed It! is om op te vreten

We hebben eerder al geschreven over Nailed It: Baking Bash en dat heeft een reden: het spel is namelijk afkomstig van de Nederlandse studio Paladin . Het spel is te vinden op Netflix onder het tabje Games. Is het de moeite waard, of is het net zo’n misbaksel als de gemiddelde taart in het programma?

Dat dat zo makkelijk een misbaksel wordt komt vooral door de korte tijd die je in de spelshow krijgt. Het voordeel is dat een jury je baksel niet echt hoeft te proeven, waardoor je niet zo makkelijk iemands dood op je geweten hebt, maar wel wil je natuurlijk graag winnen met je baksel. Dat moet je in vijf rondes voor elkaar krijgen, waarbij je onder andere de basiscake moet bakken, daarna het fondant goed op de cake moet doen en dan natuurlijk moet decoreren, met nog wat tussenin. Genoeg te doen en het spel ziet er ook nog heel snoeperig uit.

Het is geen makkelijke game om te reviewen, wat niet zozeer komt door de moeilijkheidsgraad van het spel, maar wel met het feit dat je er eigenlijk drie mensen voor nodig hebt om het goed en wel te spelen. Je kunt niet online matchmaken, dus je moet zelf vrienden hebben die zin hebben in een spelletje. Je deelt de spelcode met elkaar en je kunt dan allemaal vanaf je eigen telefoon spelen. Het werkt eigenlijk redelijk zoals het televisieprogramma: er is een prachtige taart gemaakt en jij moet die namaken, waarbij het je extra makkelijk wordt gemaakt om er een verschrikkelijk misbaksel van te maken.

Netflix-game

Er is veel gebruikgemaakt van kleur, roze, paars: felle kleuren, en de 3D-graphics maken het helemaal af. Nailed It ziet er heel erg leuk uit en ik vind dat als je anderen vindt om met je te spelen, het spel ook echt goed uit de verf komt. In je eentje heeft het wat minder replaywaarde. Je hebt een keer een taart gemaakt en dat is best leuk (want er is dus ook een soort afgezwakte eenpersoonsmodus), maar het is niet hetzelfde als de competitie die het is wanneer je met anderen speelt. Als je tenminste de muziek aan kunt, want die is vrij irritant. Tijdens het schrijven van dit artikel stond ie nog aan en dat was erg snel, erg vervelend.

Dus ja, als je twee anderen kunt vinden die gek genoeg zijn om dit spel te downloaden, dan heb je er heel veel plezier mee, maar voor een solospelletje is Nailed It niet die mooie taart die we ervan gehoopt hadden. Een misbaksel is het ook zeker niet, maar het feit dat je anderen nodig hebt (en je niet met willekeurige mensen online kunt spelen) maakt het een veel minder laagdrempelig spel dan de Netflix-serie overduidelijk wel is.