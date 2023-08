Netflix komt met nieuwe verhaalgedreven games: dit zijn ze

Netflix gaat het allemaal wat verhalender aanpakken met zijn games. Het lanceert een nieuwe lijn binnen zijn gamesectie en die heet Netflix Stories. Het idee is dat het heel verhaalgedreven spellen zijn, waarin je een heel avontuur meebeleeft zonder dat je daarvoor heel vaak in actie moet komen op een snelle manier. Een beetje het datingsim-idee, maar dan anders. Het schoolvoorbeeld is Too Hot To Handle, dat ondanks de wat oppervlakkige natuur van de Netflix -show juist een heel toffe datinggame is. Er is zelfs al een tweede deel van gemaakt. Nu is dit geen Netflix Stories-game, want die primeur is voor een heel ander spel: Love is Blind.

Netflix: “Netflix Stories plaatst je in het middelpunt van je favoriete shows en films. Stap in de wereld van je favoriete serie en ga de interactie aan met de personages terwijl je opgaat in onze interactieve verhaalspellen. Kies je verhaal en duik erin. Kies je verhaal, ontwerp je personage en betreed een wereld die helemaal van jou is. Liefde, romantiek, vriendschap en drama - we hebben het allemaal. Welkom in de wereld van Netflix Stories.”

Het gaat hier dus niet om een interactieve Netflix-serie zoals You vs Wild, waarbij je een programma op Netflix kijkt en dan met je afstandbediening bepaalde keuzes moet maken op specifieke momenten, waarna het verhaal een bepaalde wending neemt. Nope, dit gaat echt om aparte apps (want dat zijn de games van Netflix), die je gratis kunt spelen als je een Netflix-abonnement hebt. Er zitten in de spellen geen microtransacties of reclames.

Love Stories

Netflix heeft inmiddels al tientallen games op zijn platform staan, waaronder exclusives zoals het spel van Nailed It, maar ook veel geliefde games die dankzij Netflix de overstap van console naar mobiel hebben kunnen maken. Nu komt het dus met Netflix Stories, spellen die altijd gebaseerd zijn op bestaande Netflix-series en -films. De eerste game van de reeks is Love is Blind en net als in het populaire Too Hot To Handle heb je de mogelijkheid om een personage aan te maken, hem of haar wat uiterlijke kenmerken mee te geven en er lustig op los te flirten.

Hoewel er vaak wat neerbuigend wordt gedaan over dit type games, zijn ze erg succesvol. De datingsim is erg geliefd onder een groot publiek. Netflix noemt Too Hot To Handle zelfs een van zijn meest populaire games. Je kunt je dan ook nu alvast preregistreren om Love Stories meteen te downloaden wanneer de app op 19 september verschijnt.

Vind je Love is Blind maar niks, maar zit je wel verlegen om een verhaalgedreven spel? Er komt er ook eentje van Money Heist en van Virgin River. En ja, vind je ook dat niks, dan zijn er ook gewone verhaalgedreven games te vinden op de rode N.