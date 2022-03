​5 handige Netflix-tips die niet iedereen kent

Vind je de ondertiteling net iets te klein en onleesbaar, of is het je allemaal veel te groot over je series heen? Je kunt helemaal zelf instellen welk lettertype de ondertiteling moet zijn, hoe groot en zelfs welke kleur. Dit doe je door naar je account te gaan (dat kan ook via de app), klik dan nog een keer op jouw account en dan ‘Weergave van ondertitels’, hier gaat een wereld voor je open als het gaat om de vele vormen waarin ondertiteling kan worden weergegeven. Je kunt de ondertiteling zelfs een schaduw meegeven, mochten je ogen er soms moeite mee hebben.

Gebruik de app of de Google Assistent als je afstandsbediening

Als je een televisie met ingebouwde Chromecast hebt of je via bijvoorbeeld AirPlay kunt streamen, dan kun je zonder dat je je afstandsbediening van de televisie nodig hebt Netflix bedienen. Je doet dat gewoon vanaf je telefoon, omdat dat het toestel is waarop Netflix staat en wordt gebruikt. Wil je liever op stem doen, dat kan ook. Je moet dan wel zorgen dat je Siri of de Google Assistent gebruikt en dat je televisie gekoppeld is, zodat je alleen aan de spraakassistent hoeft te vragen om ‘Casa de Papel’ af te spelen op Netflix. Beide erg handig voor iedereen die de afstandsbediening van zijn televisie regelmatig kwijt is.

Krijg in één keer alle Netflix Originals of interactieve shows te zien

Er staat veel content op Netflix die je waarschijnlijk allang hebt gezien: van die films die al tig keer op televisie zijn geweest, zoals Legally Blonde of The Italian Job. Films die je met gemak ook kunt zien op andere streamingdiensten dus. Wil je graag een Netflix Original kijken, of nog specifieker een Netflix Original die ook nog interactief is? De zoekfunctie is je vriend. Je hoeft alleen maar ‘Netflix’ in te toetsen of ‘Interactive’ en je krijgt precies gepresenteerd wat je wil. Liever iets wat in geweldige beeldkwaliteit te zien is? Zoek dan op HDR of 4K.