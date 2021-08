​Spotify gaat AirPlay 2 toch wel ondersteunen

AirPlay 2 op Spotify

Wel, niet, wel: Spotify is duidelijk nog niet helemaal klaar om AirPlay 2-ondersteuning te bieden, maar wil dat wel echt gaan doen. Het schreef in eerste instantie op een forum dat het de vragen van iPhone-gebruikers heeft gehoord. “Hoewel we werken aan het ondersteunen van AirPlay 2 op een juiste manier, hebben we besloten dit nu stil te leggen. Dit is te wijten aan synchronisatieproblemen met de audiodriver. Dit lijkt een groter project te worden dat we in de nabije toekomst niet kunnen afmaken.”

Vervolgens schreef het enige tijd later iets heel anders. “We bieden onze verontschuldigingen aan voor de verwarring die is ontstaan. Wat verheldering: Spotify zal wel AirPlay 2 ondersteunen.” Het is allemaal enorm verwarrend, maar blijkbaar is het definitieve antwoord dus dat Spotify eraan werkt en dat we het -zeker na alle commotie- waarschijnlijk over niet al te lange tijd binnen het streamingplatform kunnen verwachten.