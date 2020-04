​Too Hot To Handle: slechtst uitgewerkte beste datingshow ooit

Netflix mag het sinds vorige week doen met een nieuwe datingserie , want na Love is Blind hebben we zin in meer liefdesdrama. Waar we het op MTV vooral moeten doen met tieners die er alles aan doen om seks te hebben met de andere bruingebronsde tieners op een eiland, draait Netflix het om. In Too Hot To Handle moet je er juist alles aan doen om met je goedgetrainde vingers van die lekkere lijven af te blijven.

Tenminste, dat zou je denken. De realiteit is dat dit programma zo is gemonteerd dat het lijkt alsof het geld niemand iets kan schelen. Lachend gunnen mensen elkaar een lustige zoen en geld lijkt totaal geen rol te spelen. Hoewel het uiteindelijk gaat om het vinden van jezelf, plus laten zien dat er meer is op de wereld dan seks alleen, is het totaal niet duidelijk waarom mensen bepaalde ontwikkelingen doormaken.

Too Hot To Handle

Er zitten bovendien zoveel mensen in dit tv-programma, dat je niet alleen te weinig kans krijgt om ontwikkeling te zien: je leert eigenlijk over geen enkel persoon meer. Juist omdat er weinig persoonlijke verhalen worden gedeeld, zijn de mensen niet heel likeable en heb je aan het einde van de rit waarschijnlijk moeite om te bedenken voor wie je eigenlijk bent.

Uiteindelijk is Too Hot To Handle een heel belerend programma waarin op enorm gemaakte wijze wordt getracht levenswijsheden te verspreiden. Of dat nou is door een gezellig potje Japans handenbinden of door het schilderen van je vulva. Hoewel Netflix er op zich erg goed in is om onderwerpen die taboe zijn aan te snijden, of op slinkse wijze toch een beetje filosofie of een wijze les bij te brengen, is dat in Too Hot To Handle totaal mislukt.

Netflix

Niet dat het televisieprogramma ons niets zou moeten bijbrengen, maar het hele verhaal is direct al ongeloofwaardig omdat er zo vreemd wordt omgegaan met geld. Het concept van dit datingprogramma is immers: seks hebben gaat je geld kosten, dus probeer even een paar weken je bikinibroek aan te houden. Echter blijkt niemand een zier te geven om de dollars, waardoor hét spelelement wegkwijnt. En helaas daarmee ook enige goede reden om Too Hot To Handle te kijken. Maar ja, dat is het mooie aan deze guilty pleasure Netflix-shows: volgende keer zitten we er gewoon weer klaar voor.