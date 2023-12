Netflix Games Review: Word Trials blijf je spelen

Hou je van swipen, maar wil je niet per se op een datingapp gaan, dan kun je lekker swipen in de nieuwe Netflix-game Word Trials. Het is een soort Bookworm, als je dat online spel kent, waarbij je ditmaal letters aan elkaar swipet om zo woorden te vormen.

Je merkt het wel op Netflix Games (en ook onze besprekingen ervan), het is een wirwar aan spellen op de dienst. GTA zijn natuurlijk echt triple A-titels, Sonic is ook een bekend gezicht in de gamewereld, maar dan zijn er dus ook nog games gebaseerd op tv-series van Netflix en echte casual games. Casual games worden niet altijd gezien als echte games, maar wat ons betreft zijn het dat net zo goed. Zeker als je een game als Word Trials aanslingert. Tuurlijk heb je daar geen diepe verhalen, maar je kunt je er wel uren mee vermaken en het daagt je brein uit.

In Word Trials moet je woorden matchen met een bepaald aantal letters. Het lijkt een beetje op een traditionele kruiswoordpuzzel. En net als zo’n puzzel is het lekker offline. Je downloadt de app met je Netflix -abonnement en vervolgens kun je het offline spelen wanneer je maar wel. Lekker even letters tot woorden swipen en punten binnenhalen. Het moet echt geswipet worden, je kunt dit niet met een controller spelen. Maar dat geeft ook niet, wat stiekem voelt dat heel fijn om van letter naar letter te gaan.

Hersenloze hersengymnastiek

Dat terwijl je het eigenlijk hersenloos doet, Heerlijk een beetje doen tijdens het tv-kijken, of als je op de bus staat te wachten (vergeet niet af en toe op te kijken of de bus al komt). Ook is het voor Nederlanders een extra leuke uitdaging, omdat je woorden in het Engels moet maken en daarmee kun je mooi de taal trainen. Het is een leuke sport om de beste woorden samen te stellen en punten te harken. Het spel doet er ook vanalles aan om je te belonen, of althans dat gevoel van beloning. Terwijl de game er qua looks niet prachtig uitziet, het is allemaal erg blauw wit en het had wel een leuk figuurtje of iets anders gezelligs kunnen gebruiken.

Het mag de woordpret echter niet drukken. Misschien is het ook omdat we als schrijvers extra veel van letters houden, maar het is tegelijkertijd zo laagdrempelig dat het ook voor mensen die bijna geen Engels spreken een leuke uitdaging vormt. Gewoon even proberen en je bent gegarandeerd snel verslingerd aan dit spel. Maar niet de bus missen he?