Netflix Games komt met verrassing: GTA-games

Je kunt volgende maand Grand Theft Auto spelen op Netflix. Of eigenlijk: via Netflix. De streamingdienst kondigt aan dat er meteen maar liefst drie Grand Theft Auto-games speelbaar worden, namelijk GTA III, GTA: Vice City en GTA San Andreas. Het gaat om de definitive editions en dta betekent dat je dus eigenlijk de hele Grand Theft Auto: The Trilogy gratis krijgt.

Deze Grand Theft Auto-games komen als aparte app. Het idee is dat je binnen de Netflix-app op je telefoon of tablet naar het tabblad ‘Games’ gaat en daar kun je dan de GTA-spellen vinden. Tik je erop, dan downloadt het de aparte game-app op je telefoon en als je daar dan op inlogt met je Netflix-account dan kun je gewoon gaan spelen. Grand Theft Auto III is de game die zich afspeeld in Liberty City en waarin vrijheid blijheid erg belangrijk is: als je het goed speelt, dan schop je het tot kingpin in de criminele wereld.

Althans, de rode N is ook weer niet helemaal de kerstman: je moet er uiteraard wel een Netflix-abonnement voor hebben. Maar voor wie dat sowieso een feit is, voelt de komst van drie extreem populaire games ongetwijfeld als een leuk cadeautje voor de feestdagen. Netflix Games worden -in tegenstelling tot wat veel mensen denken- niet gestreamd. Netflix werkt wel aan zoiets, maar dat is nog niet klaar voor het grote publiek.

Jaren '80 en '90

Grand Theft Auto: Vice City pakt het anders aan. Nog steeds is criminaliteit waar het om draait, daarom is Grand Theft Auto ook zo populair, maar ditmaal waan je je in de jaren ‘80 en leer je meer over Tommy Vercetti die gewroken moet worden nadat hij is voorgelogen. Reken op lekker veel neon, pastelkleurige pakken en een tropische achtergrond, terwijl je de dingen doet die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. De derde en laatste game in de reeks is Grand Theft Auto: San Andreas. Deze speelt zich af begin jaren ‘90 en hierbij wordt Carl Johnson door de politie een moord in de schoenen geschoven. Hij gaat door heel San Andreas heen om te zorgen dat zijn familie veilig is en dat hij de man ‘in charge’ is.

Je hoort het al: dit zijn onvervalste Grand Theft Auto-games. Omstreden ook wel, want dat is de franchise nu eenmaal. Dat heeft alles te maken met het realisme dat de spelreeks biedt gecombineerd met al die criminele activiteiten. Veel mensen zien er echter weinig kwaad in: je kunt juist in een game allerlei gekke dingen doen, zodat je ze niet in het echt wil beleven, toch? Bij welke groep je ook hoort: GTA komt naar Netflix Games en dat betekent dat de spellen weer door een heel nieuwe groep mensen zullen worden gespeeld. Ideaal natuurlijk voor Rockstar, dat dit ongetwijfeld als een soort gateway naar Grand Theft Auto 5 en straks ook 6 ziet.