​Netflix Games review: Scriptic biedt je een avond Netflix & Kill

True crime -fans opgelet: Netflix Games zet je een avondje in de schoenen van een detective, waarbij het enige wat je hebt de telefoon van het slachtoffer is. En ja, die telefoon houd je in je handen. Een heel interessant concept: immers speel je het spel met je eigen telefoon, die ineens de telefoon van de omgekomen persoon lijkt te zijn.

Just finished playing Episode One of Netflix game, Scriptic: Crime Stories. I really like it pic.twitter.com/La0LsKV0fl

Dat is natuurlijk niet het beste aan dit spel, want dat is hoe echt het voelt. Het is een beetje zoals die aflevering van Modern Family waarin je de hele aflevering ziet vanaf iemands computerscherm, die aan het Skypen, mailen, enzovoorts is. In dit geval zit je op je telefoon in iemand anders telefoon te graven. In zijn WhatsApp-berichten te lezen, stemopnames te luisteren en filmpjes te kijken die met het toestel zijn opgenomen. Het voelt een beetje stiekem, maar het is nodig: je wil immers tot de oplossing komen van de crime.

Scriptic: Crime Stories is een spel van de Londense studio ElectricNoir. Het spel heette eigenlijk Dead Man’s Phone en werd zelfs voor een Bafta genomineerd. En nu staat het al een tijdje speelbaar op Netflix Games . Je kunt het wanneer je maar wil gaan spelen en het is ook geen groot commitment. Lang duurt dit spel namelijk niet: je hoeft niet een hele avond uit te trekken om deze game te doen: in een uurtje ga je door dit crimidrama heen en kun je tot de oplossing komen. Lekker behapbaar: best fijn.

Telefoons en true crime

Het past natuurlijk supergoed in de huidige tijd: true crime als genre doet het supergoed, dat ziet ook de streamingdienst zelf. Maar daarnaast is het ook nog zo dat we veel met onze telefoons bezig zijn, waardoor de combinatie daarvan natuurlijk goud is. Maar dat is niet garantie voor succes: de Londense gamemakers hebben ook echt wat voor elkaar gekregen en een toffe game-ervaring afgeleverd. Een spel dat draait om meer moderne zaken, want het is ook gebaseerd op moderne televisieseries. Series waarin er geen harde ‘goede’ kant is, maar ook geen harde ‘evil’ kant.

Dat goed over de buhne brengen betekent wel dat je hard aan de slag moet: je vertelling moet in orde zijn. Dat is het zeker. Het is makkelijk om nu al een favoriete game van het jaar te zijn, maar dit is wel een true crime-ervaring die ik meer mensen gun. Soms voelt het een beetje gekunsteld, maar meestal voelt het heel echt. Omdat er ook met acteurs is gewerkt is het nog meeslepender, want je brein hoeft niet die vertaalslag van animatie naar realisme te maken. Het komt allemaal over alsof je echt even detective bent, terwijl je tegelijkertijd ook weer niet helemaal aan je lot wordt overgelaten. Er zitten wel wat hints hier en daar.

Je bent bovendien niet alleen maar passief door iemands telefoon aan het graven: je bent ook je politieteam aan het aansturen, je bent bezig met de pers en je moet dus heel veel ballen in de lucht houden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele moeilijke keuzes die je in dit verhalende spel moet maken. Heel tof, en een game-ervaring die zeker even bij me is blijven plakken. Dit smaakt naar meer.