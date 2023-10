Netflix Games-review: Storyteller is een geinig puzzelspel

Het spel Storyteller van Daniel Benmergui is eerder al verschenen op Nintendo Switch en Steam, maar maakte eerder deze maand de overstap naar Netflix. Nu is het dus een app voor je telefoon. Handig, want de app leent zich daar ook heel goed voor.

Do it yourself prentenboek Het doel van het spel is simpel: je bent een soort van heerser over een prentenboek en het is aan jou om het verhaal af te maken. Dat doe je door het boek in te vullen met bepaalde objecten en personages. Je kunt een soort voiceover/verhalenverteller inzetten om de boel nog wat meer op te leuken. Dat is ook echt leuk, want hij klinkt akelig veel als de stem van LittleBigPlanet en die is altijd welkom. De stem past ook heel goed bij het spel, omdat hij goed humor kan vertolken. De grappige tekeningetjes en rare situaties waarin je soms terechtkomt, werken absoluut op de lachspieren. Ik speelde het een keer in de trein en toen ik besefte dat de persoon achter me kon zien wat voor idioots ik speelde, moest ik alleen daarom al een beetje grinniken. Het woord dat het beste past bij dit spel is dan ook absoluut ‘quirky’. Het is een grappige spel met een knipoog, terwijl het wel laagdrempelig is en toch wat uitdaging biedt. Niet heel veel, maar wel genoeg om je lekker bezig te houden.

Storyteller Het is ook maar net hoe speels je zelf bent ingesteld. Je kunt ernaar streven alles meteen perfect te doen, maar eigenlijk moet je dat bij Storyteller niet doen. Het leukste is om het soms even verkeerd te doen en te kijken wat er gebeurt, gewoon, omdat het kan. Bovendien verlengt dat ook meteen de duur van het spel, want dat is wel aan de korte kant. Aan de andere kant is het een indiegame waar iemand alsnog heel veel tijd in heeft gestoken om het te maken, dus eigenlijk vind ik dat we daar niet over mogen klagen. Storyteller is laagdrempelig, maar het is niet een spel voor iedereen. Vind je spellen waarin je het zelf maar moet uitzoeken en juist af en toe moet falen om ervan te leren heel irritant, dan kun je Storyteller beter overslaan. Niet dat het een enorm zware game is wat dat betreft, maar je wordt wel degelijk uitgedaagd om soms even de fout in te gaan, alleen om uiteindelijk juist verder te komen. Ben je enorm perfectionistisch, dan is dat misschien moeilijk, omdat je naar perfectie streeft en dat niet altijd haalbaar is. Maar goed, nu klinkt het allemaal veel zwaarder dan het is hoor, het is gewoon een leuke, korte game waarin je heerlijke, grappige verhaaltjes bij elkaar mag puzzelen. En waar je daar eerst een klein bedrag voor moest betalen, is dat nu helemaal gratis. Of nou ja, als je een Netflix-abonnement hebt. Je vindt dit spel binnen de Netflix-app onder games. Enne, je kunt het prima in de trein spelen hoor.