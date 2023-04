Netflix Games-review: Dust & Neon slingert je het wilde westen in

Dust & Neon

Dust & Neon ziet er qua icoon niet eens zo heel aantrekkelijk uit in de Netflix-gamewinkel, maar als je kijkt naar screenshots van het spel, dan verandert je mening waarschijnlijk. De vette celshaded graphics, zoals we die kennen uit bijvoorbeeld Borderlands, zetten meteen de toon. Deze game neemt zichzelf niet te serieus. Zo hoef je bijvoorbeeld ook niet steeds maar te struinen en te zoeken naar kogels en geweren, want die krijg je gewoon. In overvloede zelfs.

Mocht je Dust & Neon al kennen, dat kan. Het spel is ook verkrijgbaar op de PC en op Nintendo Switch. Deze actiegame zet je op een soort andere planeet en je hierin moet je slim kiezen welk wapen je inzet om te winnen. Je moet namelijk wel steeds op je scherm tikken om je geweer te herladen en dat is erg spannend (want dat duurt natuurlijk toch even). En dan is er nog iets: permadeath. Als je in Dust & Neon sterft, dan is het ook echt ashes to ashes, dust to dust. Je bent dood, je hebt niets meer en je moet weer helemaal van voren af aan beginnen.