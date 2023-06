Netflix Games Review: This is a True Story maakt impact

Netflix Games zijn vaak heel casual of moeten het vooral heel erg hebben van het succes van een bepaalde franchise, zoals Stranger Things. Maar er zitten ook soms wat meer kunst-achtige parels bij. We hebben het eerder al gehad over 12 Minutes, maar een game waarbij je pas echt het gevoel hebt in een kunstwerk te zijn gestapt, dat is This is a True Story.

Zoals de naam al letterlijk zegt is dit een game die een waargebeurd verhaal vertelt. Of eigenlijk, waargebeurde verhalen, want voor veel mensen is dit nog altijd de realiteit. This is A True Story gaat over de schaarste van drinkwater in Afrika. Het spel zelf is echter niet per se heel triest of weemoedig ingestoken, terwijl je rondloopt klinkt er best vrolijke muziek en hoor je regelmatig een grappige opmerking.