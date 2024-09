Netflix Games Review: Snake.io maakt ons weer even kind

Slangenkuil

Snake.io is een spel waarin je een slang bent en je moet allemaal items pakken, net als vroeger. Het verschil is alleen dat de muren geen probleem zijn, maar vooral de andere slangen. Die slangen maken het een grote chaos, mede omdat ze er ook allemaal anders uitzien en verschillende in lengte. Er was eerder dit jaar ophef over die andere slangen: zijn dat nou echte spelers, of is dat toch gewoon een bot? Het maakt uiteindelijk niet uit, het zijn gewoon rotzakken die je moet zien te omzeilen.

Niet op letten, niet op letten

In ons geval moest je er vooral voor zorgen dat je je er niet door liet afleiden. Ze zien er allemaal anders uit, allemaal andere kleuren, designs, hoofdjes: je wil dan toch zien waarmee je te maken hebt. Maar je mag je ogen niet de kost geven, want je moet je eigen slang al alles geven. Een lastig parket waar niet iedereen heel goed van kan genieten, maar tegelijkertijd is het ook wel weer goed om je even te helpen focussen. Zeker op werk, als je even zo’n inkakmoment hebt, dan kun je jezelf even activeren door je in deze slangenkuil te gooien.

Hebben we al gezegd dat je ondertussen zelf ook groter wordt, naarmate je meer eet? Dat is nog steeds wel de bedoeling en het concept van dit spel, net als vroeger op Nokia-toestellen, maar dan dus met niet zo’n omrande muur of scherm: je hebt juist meer een soort open wereld gevoel. En je hoeft ook geen slang te zijn als je dat eng vindt: je kunt jezelf ook uitdossen als een unicorn, een rups, een leeuw of een konijn. Aan de andere kant, als je bang bent voor slangen, dan doe je jezelf geen plezier met dit gekrioel.

Leuk voor tussendoor

Snake.io is geen game die we heel lang zouden spelen: daarvoor is het op den duur ook wel te frustrerend. Waar je immers in het good old Snake op Nokia lekker kon rondkronkelen en vooral op jezelf aangewezen was, daar lijken er nu te veel andere factoren te zijn waardoor je het loodje kan leggen: er is eigenlijk te veel beweging: daar moet je maar net tegen kunnen. Aan de andere kant, het is een Netflix game en je kunt het dus ook op snake.io even proberen: wat heb je te verliezen? Veel plezier!