​Netflix Games Review - Desta: The Memories Between is eyecandy

Wat is naast apenkooien het meest populaire spel met gym? Trefbal natuurlijk. We worden allemaal maar al te blij van elkaar achterna zitten of proberen te raken met een bal. Met die informatie konden de mensen van studio Ustwo Games wel wat. Ze maakten Desta: The Memories Between, waarin je turn-based trefbal speelt in een dromerige wereld.

Monument Valley-studio

Dat die wereld zo dromerig en mooi aandoet, dat is geen toeval. De studio is namelijk ook verantwoordelijk voor een van de grootste mobiele gamehits ter wereld: Monument Valley (bekend van onder andere House of Cards). Dat is aan Desta af te zien: deze strategiegame is van begin tot eind een plaatje om te zien. Het spel heeft ook een grappige releasemanier gehad: eerst verscheen hij in 2022 als Netflix-game (die bespreken we nu), maar later kwam daar een Switch-versie van uit. Die is iets uitgebreider, maar de basis is hetzelfde.

Jij bent Desta en je moet naar je ouderlijk huis omdat je het moet gaan verkopen nadat je vader is overleden. Met je moeder is het niet bepaald fantastisch en Desta is dan ook wat bang voor wat ze daar zal aantreffen. Die angsten kan ze de baas door trefbal te spelen in haar dagdromen. Dat doet ze dan ook volop. Jij dus. Aan de bak: er moet gespeeld worden. Desta blijkt namelijk -net als haar vader- niet altijd op even goede voet te zijn met de mensen om haar heen: haar oude vrienden bijvoorbeeld.