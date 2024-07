Cozy Grove: Camp Spirit is de zomervakantiegame op Netflix Games

Cozy Grove heeft een opvolger en die heet Camp Spirit. Netflix brengt hem op een perfect moment uit, want het is zomervakantie en dat is voor veel mensen het moment om lekker te gaan kamperen. In dit spel, dat een relaxte simulatiegame is die het ook weer niet te relaxt aanpakt, kun je jezelf even helemaal verliezen deze zomervakantie.

Cozy Grove: Camp Spirit

Je bestuurt in Cozy Grove: Camp Spirit een figuurtje dat berengeesten helpt op een soort kinderkamp. Het klinkt heel vreemd, maar in de wereld van Cozy Grove is dat heel normaal. Je maakt eerst je eigen poppetje aan (een mens) en dan kan het spel beginnen. Je moet de berengeesten helpen om bepaalde taken te voldoen en zo geesthoutjes te krijgen die je vuurtje genaamd Flamey doen groeien. Groeit ie genoeg, dan krijg je nieuwe delen van het eiland te zien en zijn er weer nieuwe geesten om te helpen. Wat helpt is dat het dialoog geweldig geschreven is en dat elke geest wel weer een nieuw verhaal over loslaten heeft: soms zelfs dingen waar je op dat moment misschien zelf iets aan hebt.

Sommige mensen vinden het fijn om er lekker op los te hakken en vechten in een spel, maar in Cozy Grove is alles juist wat positiever en dat is erg fijn. Je voert lekker rustig taken uit en leert meer over de geesten die je tegenkomt. En over de wereld, want alles wordt steeds willekeurig gegenereerd dus het verandert steeds. Sowieso is het design fantastisch dus het kijkt lekker weg. Wel is er soms heel veel in je scherm te zien qua menu’s en dat is op sommige kleinere telefoons wel een uitdaging. Maar om eerlijk te zijn is dat de enige kritiek die ik heb: het is een heerlijke game die je niet te veel achter de broek aanzit en gewoon lekker doorspeelt. Je gaat echt op van die dode momenten denken: kan ik nu niet even een beer helpen? Die realisatie is prachtig. Er zijn niet allemaal van die pop-ups en beloningen nodig om je te motiveren dit spel weer te spelen.

Niet zo pushy

En, wat fijn is voor mensen die lekker druk zijn: het is ook geen spel dat heel veel tijd verlangt per speelsessie. Ik zou het niet snel aanslingeren als je 2 minuten op de bus moet wachten, maar als het 5 minuten is, of je niet misselijk wordt van in de bus spelen, dan kun je Camp Spirit er zeker even bijhalen. Dat hebben de ontwikkelaars ook expres gedaan. Ze willen dat het spel makkelijk in je leven kan integreren, in plaats van dat je je eigenlijk ergert aan dat je het spel nog ‘moet’ spelen. Is het raar om een game op basis daarvan een goede game te noemen? Misschien wel, maar Camp Spirit krijgt dat toch echt voor elkaar. Ik raad hem iedereen aan de zomer: of je het nou speelt op de achterbank van de auto, als je op het Spaanse strand ligt of gewoon lekker thuis blijft.

Cozy Grove: Camp Spirit is een Netflix Game: je kunt het spel vinden in de Netflix-app op je telefoon onder het kopje Games. Veel plezier!