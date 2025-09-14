5 dingen die we leren uit de trailer van The Witcher seizoen 4

Netflix trakteerde ons vandaag ineens op een gloednieuwe trailer van The Witcher seizoen 4. Nu is een trailer van een vierde seizoen van een serie normaal wel leuk, maar die van The Witcher heeft iets speciaals: een wissel van hoofdrolspeler. Nadat de wegen met Henry Cavill zijn gescheiden omdat hij een andere kant op wilde met Geralt, is het nu aan Liam Hemsworth om in deze rol te kruipen. En in deze trailer zien we hoe dat eruitziet.

De pruik is een beetje gek

Eerlijk is eerlijk, het is even wennen, die Liam Hemsworth. Waarschijnlijk komt het door een combinatie van een veel boller gezicht, in plaats van het spitse van Cavill. Maar vooral is het de pruik. De twee plukken, het ziet er simpelweg een beetje goedkoop uit. Alsof Geralt elke dag heel bewust die twee plukken uit zijn haar trekt: het is erg nieuw, en het went echt wel dat Liam er nu is, maar die pruik, dat weten we nog niet.

Hij doet geen Ben Affleck

Weet je nog dat Ben Affleck Batman speelde? Hij had er op zich best mee weggekomen, ware het niet dat zijn ‘batvoice’ wel heel erg overdreven was. Ook Liam zet een stem op, maar hij doet dat een stuk beter. Een beetje rauw, erg stoer: wij voelen het wel. Het draagt in ieder geval bij aan een overtuigende Geralt.