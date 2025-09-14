5 dingen die we leren uit de trailer van The Witcher seizoen 4

Netflix trakteerde ons vandaag ineens op een gloednieuwe trailer van The Witcher seizoen 4. Nu is een trailer van een vierde seizoen van een serie normaal wel leuk, maar die van The Witcher heeft iets speciaals: een wissel van hoofdrolspeler. Nadat de wegen met Henry Cavill zijn gescheiden omdat hij een andere kant op wilde met Geralt, is het nu aan Liam Hemsworth om in deze rol te kruipen. En in deze trailer zien we hoe dat eruitziet.
Eerlijk is eerlijk, het is even wennen, die Liam Hemsworth. Waarschijnlijk komt het door een combinatie van een veel boller gezicht, in plaats van het spitse van Cavill. Maar vooral is het de pruik. De twee plukken, het ziet er simpelweg een beetje goedkoop uit. Alsof Geralt elke dag heel bewust die twee plukken uit zijn haar trekt: het is erg nieuw, en het went echt wel dat Liam er nu is, maar die pruik, dat weten we nog niet.
Weet je nog dat Ben Affleck Batman speelde? Hij had er op zich best mee weggekomen, ware het niet dat zijn ‘batvoice’ wel heel erg overdreven was. Ook Liam zet een stem op, maar hij doet dat een stuk beter. Een beetje rauw, erg stoer: wij voelen het wel. Het draagt in ieder geval bij aan een overtuigende Geralt.
In de uitleg van Netflix over het aankomende seizoen is ook iets te leren. Iets wat we ook in de trailer zien: Geralt is alleen en dat geldt ook voor Yennefer en Ciri: ze zijn gescheiden doo een oorlog en talloze vijanden. Het lijkt alleen allemaal niet solo te blijven: ze schijnen onverwachte bondgenoten tegen te komen die met ze mee willen reizen.
Geestig zullen we het niet noemen, maar er zit wel een groot gevecht met een geest in deze trailer. Hiermee ziet de kant die de serie opgaat er wat meer horror-achtig uit. We zien sowieso een vrij donker filter over de trailer. Niet dat The Witcher altijd zo’n zonnige serie was, maar Toss a Coin to your Witcher lijkt nu echt wel ver weg.
De belangrijkste les uit deze trailer is misschien niet eens het debuut van meneer Hemsworth: het is dat de serie al op 30 oktober verdergaat. Het vierde seizoen staat vanaf dan op Netflix. En, dat wisten we al maar ben je misschien vergeten: het eindigt na het vijfde seizoen. Wel komt er nog een animatiefilm en een spin-offserie met Michelle Yeoh in de hoofdrol.