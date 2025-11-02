Wie is de Mol? 25 jaar – Afl 1: prachtig Porto toont mollenstreken

De eerste aflevering van het jubileumseizoen toont in eerste instantie prachtige beelden van Portugal, maar ook motoren die door Porto heencrossen, met daarop alle bekenden die meedoen aan deze nieuwe reeks Wie is de Mol? Het zijn voor Molloten sowieso bekende gezichten, want allemaal deden ze eerder mee met Wie is de Mol?

Aflevering 1 – ‘Ik ben de mol’

Merel Westrik, Dennis Weening, Kim Pieters, Jurre Geluk, Anne-Marie Jung, Richard Groenendijk, Imanuelle Grives, Loes Haverkort, Nathan Rutjes en Sahil Amar Aissa zijn van de partij. We hebben tien kandidaten, waarvan vijf ex-Mollen en 5 oud-kandidaten. Dat wordt wat. Mollen waren Dennis, Kim, Annemarie, Merel en Jurre. En in die twee groepen worden de kandidaten in eerste instantie ook verdeeld, want we beginnen meteen met de eerste opdracht.

Een explosief begin

In een arena moeten de mollen allerlei vragen beantwoorden over hun seizoenen om zo een bom te ontmantelen. Dennis maakt daarin de domme fout dat het geen cruiseschip, maar een vrachtschip was. Echt, of zit je nou toch stiekem te liegen? Ondertussen beseft Jurre dat er een connectie moet worden gemaakt met de anderen en gaat hij aan de hendel draaien waardoor er contact kan worden gelegd.

Verder moet er gegraaid worden in een bak met slijm en wordt er lustig op los gekibbeld. Iedereen verdenkt elkaar overduidelijk al meteen. Ondertussen kruipt de een in een grafkist terwijl de ander klaagt over het traplopen. Er lopen mannen rond met koffers en al met al is het inderdaad een explosief begin, daar is niets teveel aan gezegd. Er wordt zelfs aan het diner nog volop over gediscussieerd.

Vervolgens zegt elke kandidaat dat hij of zij de Mol is. Maar gelukkig zijn er dit jaar niet 10 mollen, maar een sprak de waarheid. Er wordt een jury bijgehaald van oud-winnaars die er nog eens hun zegje over mogen doen. Zij denken na een bevraging dat Nathan de mol is: iets waar weinig kandidaten echt iets mee kunnen. In ieder geval kan Emanuelle Grèves er waarschijnlijk ook niet veel mee: zij gaat er na de test uit, waarna we nog een glimps krijgen van Rik die Nathan een voorstel wil doen… Poeh, en nu dus een week wachten.

Finale op 20 december

Het seizoen komt op zijn einde met de finale op 20 december. Goed om te weten, er is geen MolTalk te zien. Niet dat AVROTROS hiermee is gestopt, maar alleen voor dit seizoen wordt dat een keer niet gedaan. Wel kun je online bij Niet de Mol zien hoe de afvaller van die aflevering wordt geïnterviewd.