5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 44

Het weekend is weer aangebroken, dus zoals gebruikelijk hebben we de vijf meest interessante toevoegingen op streamingdiensten als Netflix, HBO Max en Disney+ van deze week weer voor je op een rijtje gezet. Zo hoef je je de komende dagen niet te vervelen!

IT: Welcome to Derry seizoen 1 (HBO Max)

Op de valreep voor Halloween kun je nu beginnen aan het angstaanjagende IT: Welcome to Derry, een prequelserie op de moderne IT-films die enkele jaren geleden zijn uitgekomen. Het interdimensionale monster die van het Amerikaanse stadje Derry zijn slaap- en voedplaats heeft gemaakt kennen we natuurlijk vooral in zijn clownsvorm, maar eigenlijk kan het wezen elke vorm aannemen om kinderen de stuipen op het lijf te jagen voordat hij ze oppeuzelt.

Waar de films de tijdsperiode van het gelijknamige Stephen King-boek hebben verplaatst naar de jaren tachtig, keert deze serie wel terug naar de jaren zestig en zien we hoe Pennywise en de vele andere vormen van IT het lugubere dorpje in de Amerikaanse staat Maine in zijn greep houden. De eerste aflevering is afgelopen maandag op HBO Max verschenen, maar om te vieren dat het Halloween is staat de tweede aflevering nu ook al online.