5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 44

Het weekend is weer aangebroken, dus zoals gebruikelijk hebben we de vijf meest interessante toevoegingen op streamingdiensten als Netflix, HBO Max en Disney+ van deze week weer voor je op een rijtje gezet. Zo hoef je je de komende dagen niet te vervelen!
Op de valreep voor Halloween kun je nu beginnen aan het angstaanjagende IT: Welcome to Derry, een prequelserie op de moderne IT-films die enkele jaren geleden zijn uitgekomen. Het interdimensionale monster die van het Amerikaanse stadje Derry zijn slaap- en voedplaats heeft gemaakt kennen we natuurlijk vooral in zijn clownsvorm, maar eigenlijk kan het wezen elke vorm aannemen om kinderen de stuipen op het lijf te jagen voordat hij ze oppeuzelt.
Waar de films de tijdsperiode van het gelijknamige Stephen King-boek hebben verplaatst naar de jaren tachtig, keert deze serie wel terug naar de jaren zestig en zien we hoe Pennywise en de vele andere vormen van IT het lugubere dorpje in de Amerikaanse staat Maine in zijn greep houden. De eerste aflevering is afgelopen maandag op HBO Max verschenen, maar om te vieren dat het Halloween is staat de tweede aflevering nu ook al online.
Voor een vermakelijk filmavondje kun je dit weekend terecht op Netflix, want sinds enkele dagen is daar de nieuwe film Ballad of a Small Player te zien. Alleen al voor de altijd fijn acterende Colin Farrell is dat wel een paar uurtjes van je tijd waard. De op het gelijknamige boek gebaseerde film draait om Lord Doyle, die zich dagelijks schuilhoudt op de casinovloer in de Chinese stad Macau. Terwijl zijn schulden langzaam maar zeker stijgen, beidt de mysterieuze Dao Ming (Fala Chen) hem een helpende hand aan. Net wanneer alles op rolletjes lijkt te lopen, arriveert privédetective Cynthia Blithe (Tilda Swinton) om er voor te zorgen dat Doyle zijn verleden niet kan ontvluchten.
Netflix profileert zich steeds meer met content gemaakt door verschillende landen – ook films en series van Nederlandse afkomst doen het goed op de streamingdienst. Amsterdam Empire is daar het nieuwste voorbeeld van, waarvan het eerste seizoen nu op de streamingdienst te zien is. Jacob Derwig speelt hierin de rol van Jack van Doorn, de beruchte oprichter van het coffeeshopimperium Jackal. Hoewel hij gewend is om diverse concurrenten en criminelen te slim af te zijn, komt het grootste verraad uit een onverwachte hoek in de vorm van zijn vrouw Betty (Famke Janssen), die nog een appeltje te schillen heeft met Jacob nadat zijn affaire breed uitgemeten wordt in de media. Spannende kost van Nederlandse bodem!
Star Wars-fans hebben natuurlijk sowieso een abonnement bij Disney+ lopen, aangezien ze daar verzekerd zijn van een constante stroom aan nieuwe Star Wars-content. De Visions-serie heeft daarbij een uniek uitgangspunt: elke aflevering van deze animatieserie is weer een losstaand verhaal gemaakt door een andere animatiestudio. Dat levert logischerwijs een zeer gevarieerde kijkervaring op. Alle negen afleveringen van het derde seizoen zijn nu te zien op de streamingdienst en bieden weer allerlei verschillende settings en animatiestijlen. Dit seizoen bevat daarbij zelfs een vervolgaflevering op een van de populairste episodes uit het eerste seizoen, The Duel.
Enkele jaren geleden werd de Poolse fantasyboekenreeks The Witcher opeens ongekend populair dankzij de komst van de Netflix-serie die daar op gebaseerd was. Met Henry Cavill in de hoofdrol konden we genieten van de avonturen van Geralt of Rivia, een monsterjager die dankzij jarenlange trainen en lichamelijke mutaties opgewassen is tegen de gevaren van fantasievolle koninkrijken. De serie heeft nu we bij het vierde seizoen aan zijn gekomen inmiddels al wat aan populariteit ingeleverd – niet in de laatste plaats omdat Cavill de rol aan de wilgen heeft gehangen en nu is vervangen door Liam Hemsworth – maar dat zal kijkers die deze spannende serie op de voet volgen weinig uitmaken. Het is al duidelijk dat het vijfde seizoen de laatste wordt, en seizoen 4 en 5 verfilmen dan ook de laatste drie boeken van schrijver Andrzej Sapkowski. Alle acht de afleveringen van het vierde seizoen staan in één klap op Netflix, dus de gemiddelde fan heeft aan dit weekend genoeg om daar doorheen te komen!
