30.10.2025
Entertainment

Stranger Things seizoen 5 heeft een nieuwe trailer: Bekijk hem nu

By: Laura Jenny

BlogEntertainment

Spannende tijden bij Netflix, want een van zijn cash cows gaat binnenkort naar de slacht. We maken ons op voor het slot van het geliefde Stranger Things. Dit is de nieuwe trailer van seizoen 5. We komen eindelijk meer te weten over de Upside Down en daar zijn we best een beetje ondersteboven van.

Stranger Things

Het belooft weer een heerlijke retrovertelling te worden met de kinderen die inmiddels eigenlijk al bijna geen kinderen meer zijn. Hoogste tijd voor een mooie afzwaai en dat lijkt met dit laatste seizoen wel te gaan gebeuren.

Stranger Things seizoen 5 verschijnt in drie delen: het eerste deel komt op 25 november, het tweede op 25 december en het derde op 31 december.

Entertainment
29.10.2025

Netflix komt met meer verticale content om te kijken

Netflix wil met meer verticale content komen voor smartphones. Het wordt echter geen TikTok, zegt de cto.

Entertainment
29.10.2025

Only Murders In The Building krijgt een zesde seizoen, maar niet in de VS

De serie Only Murders in the Building krijgt een vervolg. We hadden het al een beetje zien aankomen, maar het is...
Entertainment
28.10.2025

A House of Dynamite: Kathryn Bigelow laat zien hoe fragiel 18 minuten kunnen zijn

Er zijn films die je vermaakt achterlaten — en films die je met spanning in je maag achterlaten. A House of Dynamite,...
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

Share this post