Stranger Things seizoen 5 heeft een nieuwe trailer: Bekijk hem nu

Spannende tijden bij Netflix, want een van zijn cash cows gaat binnenkort naar de slacht. We maken ons op voor het slot van het geliefde Stranger Things. Dit is de nieuwe trailer van seizoen 5. We komen eindelijk meer te weten over de Upside Down en daar zijn we best een beetje ondersteboven van.

Stranger Things

Het belooft weer een heerlijke retrovertelling te worden met de kinderen die inmiddels eigenlijk al bijna geen kinderen meer zijn. Hoogste tijd voor een mooie afzwaai en dat lijkt met dit laatste seizoen wel te gaan gebeuren.

Stranger Things seizoen 5 verschijnt in drie delen: het eerste deel komt op 25 november, het tweede op 25 december en het derde op 31 december.