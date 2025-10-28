A House of Dynamite: Kathryn Bigelow laat zien hoe fragiel 18 minuten kunnen zijn

Er zijn films die je vermaakt achterlaten — en films die je met spanning in je maag achterlaten. A House of Dynamite, de nieuwe Netflix-thriller van Oscarwinnaar Kathryn Bigelow, hoort zonder twijfel in die tweede categorie. In slechts anderhalf uur ontvouwt zich een nachtmerrieachtig scenario: ergens wordt een ongeïdentificeerde nucleaire raket gelanceerd op de Verenigde Staten. De overheid heeft precies 18 minuten om te beslissen wat te doen.

Sinds de release domineert de film de Netflix-lijsten: met 22,1 miljoen kijkers in drie dagen is het de best bekeken Engelstalige film van het moment. Niet gek, want Bigelow — bekend van The Hurt Locker en Zero Dark Thirty — levert hier haar meest compacte, claustrofobische werk in jaren af.

Realisme tot op het bot

Bigelow weet als geen ander hoe je spanning opbouwt zonder clichés. De film speelt zich grotendeels af in beveiligde vergaderkamers, commandocentra en ondergrondse bunkers, waar de klok onafgebroken doortikt. In plaats van grote explosies draait A House of Dynamite om de psychologie van macht en verantwoordelijkheid.

De cast is ronduit indrukwekkend: Idris Elba als president, Rebecca Ferguson als nationaal veiligheidsadviseur, Jared Harris als de koelbloedige generaal, en Gabriel Basso als jonge analist die het morele geweten vormt. Hun dialogen zijn scherp, haast journalistiek.

“It’s not about who fired it. It’s about who we become in the next eighteen minutes,” zegt Elba in een van de meest memorabele scènes.

De cinematografie is sober, haast documentair. De camera beweegt nauwelijks, het geluid van telefoons en militaire communicatie houdt de kijker gevangen in de tijdsdruk.