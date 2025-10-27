Armin van Buuren brengt eerste akoestische album uit

Armin van Buuren verrast fans met een totaal nieuwe kant van zichzelf. De wereldberoemde dj en producer kondigt zijn eerste volledig akoestische album aan: Piano. Het album verschijnt op 31 oktober 2025 via Armada Music en is één week lang exclusief te beluisteren op Apple Music en Apple Music Classical. Een week later, op 7 november, wordt het werk wereldwijd beschikbaar op alle streamingplatforms.

De aankondiging werd gevierd met een optreden van Armin zelf aan de piano in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam, gevolgd door een panel en luistersessie in het Dolby Atmos House tijdens Amsterdam Dance Event.

Van trance tot toetsen: een persoonlijke reis

Hoewel Piano op het eerste gezicht een breuk lijkt met Armins elektronische achtergrond, is het juist een terugkeer naar de basis van zijn muziek. De melodieën, harmonieën en structuren die zijn sound al decennia kenmerken, blijken diep geworteld in de klassieke traditie.

Armin groeide op in een huis vol muziek, met een pianospelende vader en een fascinatie voor componisten die hem leerden dat emotie en melodie hand in hand gaan. Wat begon als een persoonlijk project om beter piano te leren spelen – deels uit artistieke nieuwsgierigheid, deels als mentale uitlaatklep – groeide uit tot een ambitieus artistiek werk.

Onder begeleiding van zijn mentor, componist Geronimo Snijtsheuvel, ontwikkelde Armin eigen composities die zijn uitgegroeid tot vijftien expressieve pianostukken. De eerste compositie, Fathers & Sons, vormde de emotionele ruggengraat van het album.

“Melodieën creëren achter de piano is altijd de basis geweest van mijn muziek,” zegt Armin van Buuren. “Samen met mijn leraar Geronimo groeiden schetsen uit tot vijftien pure composities, vrij van beats. Dit project laat een andere kant van mij zien: intiem, eerlijk, direct.”

Een album vol emotie en herinnering

Elke compositie op Piano is verbonden aan een gevoel, een moment of een persoon die belangrijk is in Armins leven – van zijn vrouw Erika tot zijn vader en broer, maar ook de natuur. De stukken zijn introspectief en persoonlijk, maar blijven toegankelijk voor luisteraars die gewend zijn aan zijn elektronische werk.

Het album bevat zowel solostukken als samenwerkingen met gastmuzikanten, waaronder een cellist, een kamerorkest en de gerenommeerde violiste Lisa Jacobs.

Een bijzonder moment is de pianoversie van ‘Children’ van Robert Miles, waarmee Armin een eerbetoon brengt aan een van zijn grootste inspiratiebronnen. Het is een symbolische brug tussen zijn danceverleden en zijn nieuwe akoestische hoofdstuk.