Armin van Buuren brengt eerste akoestische album uit

Armin van Buuren verrast fans met een totaal nieuwe kant van zichzelf. De wereldberoemde dj en producer kondigt zijn eerste volledig akoestische album aan: Piano. Het album verschijnt op 31 oktober 2025 via Armada Music en is één week lang exclusief te beluisteren op Apple Music en Apple Music Classical. Een week later, op 7 november, wordt het werk wereldwijd beschikbaar op alle streamingplatforms.
De aankondiging werd gevierd met een optreden van Armin zelf aan de piano in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam, gevolgd door een panel en luistersessie in het Dolby Atmos House tijdens Amsterdam Dance Event.
Hoewel Piano op het eerste gezicht een breuk lijkt met Armins elektronische achtergrond, is het juist een terugkeer naar de basis van zijn muziek. De melodieën, harmonieën en structuren die zijn sound al decennia kenmerken, blijken diep geworteld in de klassieke traditie.
Armin groeide op in een huis vol muziek, met een pianospelende vader en een fascinatie voor componisten die hem leerden dat emotie en melodie hand in hand gaan. Wat begon als een persoonlijk project om beter piano te leren spelen – deels uit artistieke nieuwsgierigheid, deels als mentale uitlaatklep – groeide uit tot een ambitieus artistiek werk.
Onder begeleiding van zijn mentor, componist Geronimo Snijtsheuvel, ontwikkelde Armin eigen composities die zijn uitgegroeid tot vijftien expressieve pianostukken. De eerste compositie, Fathers & Sons, vormde de emotionele ruggengraat van het album.
“Melodieën creëren achter de piano is altijd de basis geweest van mijn muziek,” zegt Armin van Buuren. “Samen met mijn leraar Geronimo groeiden schetsen uit tot vijftien pure composities, vrij van beats. Dit project laat een andere kant van mij zien: intiem, eerlijk, direct.”
Elke compositie op Piano is verbonden aan een gevoel, een moment of een persoon die belangrijk is in Armins leven – van zijn vrouw Erika tot zijn vader en broer, maar ook de natuur. De stukken zijn introspectief en persoonlijk, maar blijven toegankelijk voor luisteraars die gewend zijn aan zijn elektronische werk.
Het album bevat zowel solostukken als samenwerkingen met gastmuzikanten, waaronder een cellist, een kamerorkest en de gerenommeerde violiste Lisa Jacobs.
Een bijzonder moment is de pianoversie van ‘Children’ van Robert Miles, waarmee Armin een eerbetoon brengt aan een van zijn grootste inspiratiebronnen. Het is een symbolische brug tussen zijn danceverleden en zijn nieuwe akoestische hoofdstuk.
De opnames vonden begin 2025 plaats in ConcertLab Utrecht, ’s werelds eerste speciaal gebouwde filmstudio voor Fine Arts Music. Het album werd in zeven dagen opgenomen, gefilmd en gemixt in Dolby Atmos, waarbij elke uitvoering in één take werd vastgelegd.
Die aanpak past bij de essentie van het project: eerlijkheid, directheid en imperfectie als onderdeel van het creatieve proces. Wat je hoort, is niet gepolijst of herhaald – het is puur Armin, live achter de piano.
De eerste single ‘Sonic Samba’ is vanaf vandaag te beluisteren op Apple Music en Apple Music Classical. De track combineert speelse energie met warme melodieën, en geeft een eerste glimp van de sfeer van het album.
Piano verschijnt op 31 oktober exclusief op Apple Music en Apple Music Classical, waar het volledig in Dolby Atmos te beluisteren is. Vanaf 7 november is het album wereldwijd beschikbaar op alle grote streamingdiensten.
Deze samenwerking benadrukt Apple’s groeiende focus op klassieke en akoestische muziekbeleving in hoge geluidskwaliteit. Voor Armin betekent het een kans om zijn muziek op een manier te presenteren die recht doet aan de nuance en diepte van het pianogeluid.
“Na jaren van festivals en trance had ik behoefte aan rust,” vertelt Armin. “Muziek zonder druk, zonder verwachtingen – gewoon vingers op toetsen. Alles wat je hoort, is in één take opgenomen. Dit album is mijn meest persoonlijke werk tot nu toe: van hart, naar toetsen, naar oren.”
Met Piano toont Armin een kant van zichzelf die zijn fans misschien niet eerder zagen, maar die altijd de kern van zijn muziek is geweest. Een project dat zijn carrière verbindt met zijn oorsprong – en misschien wel zijn meest eerlijke werk tot nu toe.