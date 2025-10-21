Jongeren beleven evenementen heel anders dan de oudere generaties

Waar oudere generaties vooral naar een feestje of evenement gaat voor de muziek, en dus ook stil naast elkaar staat om naar de band te luisteren (of zelf meezingt) daar grijpen Gen Z’ers dit soort momenten juist aan om het gezellig te hebben met anderen.
Uit onderzoek van TicketSwap, in samenwerking met ADE, blijkt dat tieners en twintigers het gevoel van veiligheid heel belangrijk vinden, en dat vinden ze onder andere in het gemeenschapsgevoel dat op grote events ontstaat. Dat is echter niet het enige wat Gen Z’ers anders maakt: ze vinden evenementen ook op een andere manier. Niet via e-mail, maar Instagram is de place to be om nieuwe evenementen te vinden. 85 procent van deze groep vindt events via Instagram. 38 procent gebruikt TikTok hiervoor en dit percentage is groeiende. Bij boomers is dat overigens maar 4 procent.
Het blijkt vooral belangrijk te zijn voor jongeren dat het authentiek is, waardoor ze graag zien dat een artiest zelf deelt waar hij gaat optreden. Dat wordt veel meer gewaardeerd dan traditionele influencers die iets roepen of heel opvallende advertenties. Dat klopt ook wel met deze cijfers: 62 procent vindt daarbij het gevoel van gemeenschap van het grootste belang bij het kiezen voor een event. Beleving is essentieel voor deze groep mensen: veiligheid, inclusiviteit en zich verbonden voelen met het festival of de uitgaanslocatie (nog los van de artiesten), dat zijn dingen die Gen Z belangrijk vindt.
Maar het is niet allemaal kumbaya en gezellig: de ticketprijs speelt ook een rol in het al dan niet kiezen voor een bepaald feestje of concert. 76 procent van de Gen Z’ers geeft aan dat de ticketprijs een doorslaggevende rol geeft. Meer dan de helft gaat niet als het concertkaartje te duur is. Ook wordt er -mede daarom- veel last-minute gekocht via Ticketswap-achtige platformen.
49 procent koopt dan pas zijn kaartje. Het gaat dan vaak om techno-events, want 72 procent van de jongeren zegt dat dat hun favo genre is. Helemaal als het in combinatie met lichtshows is, want daar gaat deze generatie erg goed op: 78 procent zegt dat lichtshows en een mooie stage cruciaal zijn voor de ervaring. Geen wonder dus dat er zoveel geld voor die stage wordt betaald van Tomorrowland.
Een van de favo evenementen van jongeren vindt binnenkort weer plaats: het Amsterdam Dance Event (ADE). Het is het grootste clubfestival voor elektronische muziek en er komen meer dan 3.000 artiesten naartoe. Het duurt vijf dagen en is verspreid door de hele stad Amsterdam.