Jongeren beleven evenementen heel anders dan de oudere generaties

Waar oudere generaties vooral naar een feestje of evenement gaat voor de muziek, en dus ook stil naast elkaar staat om naar de band te luisteren (of zelf meezingt) daar grijpen Gen Z’ers dit soort momenten juist aan om het gezellig te hebben met anderen.

Gen Z wil een gemeenschapsgevoel

Uit onderzoek van TicketSwap, in samenwerking met ADE, blijkt dat tieners en twintigers het gevoel van veiligheid heel belangrijk vinden, en dat vinden ze onder andere in het gemeenschapsgevoel dat op grote events ontstaat. Dat is echter niet het enige wat Gen Z’ers anders maakt: ze vinden evenementen ook op een andere manier. Niet via e-mail, maar Instagram is de place to be om nieuwe evenementen te vinden. 85 procent van deze groep vindt events via Instagram. 38 procent gebruikt TikTok hiervoor en dit percentage is groeiende. Bij boomers is dat overigens maar 4 procent.

Het blijkt vooral belangrijk te zijn voor jongeren dat het authentiek is, waardoor ze graag zien dat een artiest zelf deelt waar hij gaat optreden. Dat wordt veel meer gewaardeerd dan traditionele influencers die iets roepen of heel opvallende advertenties. Dat klopt ook wel met deze cijfers: 62 procent vindt daarbij het gevoel van gemeenschap van het grootste belang bij het kiezen voor een event. Beleving is essentieel voor deze groep mensen: veiligheid, inclusiviteit en zich verbonden voelen met het festival of de uitgaanslocatie (nog los van de artiesten), dat zijn dingen die Gen Z belangrijk vindt.