Tomorrowland en TikTok gaan doen wat Nederlandse DJ’s allang deden

Een van de grootste edm-festivals in onze buurt is Tomorrowland. Over een paar weken verandert Boom in België weer in een ultieme partylocatie voor iedereen die van elektronische muziek houdt. Tomorrowland werkt nu samen met TikTok om dance wereldwijd nog bekender te maken.

TikTok-samenwerking

Een goed streven, al vinden we dat onze Nederlandse trotsen Tiesto, Hardwell, Martin Garrix, Armin van Buuren en Afrojack dat eigenlijk allang deden. Maar van spread the love in de 70’s gaan we in 2025 moeiteloos naar spread the music. Tomorrowland en TikTok hebben world domination op het vizier en willen dat doen door op TikTok onder andere behind-the-scenes-video’s te delen, naast nieuwe muziek online te plaatsen en met interactieve fanbelevingen te komen. Het is dus niet alleen voor wie de muziek nog niet kent, maar juist ook voor mensen die al helemaal into EDM zijn.

Op TikTok zijn er al meer dan 10 miljard views gegenereerd op #tomorrowland: het festival zelf heeft op TikTok ook al meer dan 7 miljoen volgers. Op zich weten veel mensen het dus al te vinden, maar dat mag groeien. Tomorrowland is een festival van twee weekenden in juli, maar er is bijvoorbeeld ook een wintereditie van. De samenwerking zal dan ook jaarrond zijn. In ieder geval kun je tijdens de festivals in de zomer rekenen op onder andere livestreams van de headliners van het festival. Eerder hebben livestreams van dit festival al records gebroken: 16 miljoen mensen keken naar de livestream van Tomorrowland 2023.