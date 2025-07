Wiskunst in Eindhoven: dit is waarom Bridges 2025 zo bijzonder is

Van 14 t/m 18 juli is Eindhoven het decor van een bijzondere internationale conferentie waar kunst en wiskunde elkaar ontmoeten. Tijdens de Bridges-conferentie 2025 staat niet alleen de schoonheid van wiskundige structuren centraal, maar ook de impact die abstracte formules kunnen hebben op ons dagelijks leven. En niemand belichaamt die impact beter dan Ingrid Daubechies, de Belgische wiskundige die – zonder overdrijven – aan de wieg stond van de digitale revolutie.

Wie is Ingrid Daubechies?

Je kent haar naam misschien niet, maar haar werk is diep verweven in alles wat je ziet en hoort. Of je nu een foto maakt met je smartphone, naar een podcast luistert, een MRI-scan ondergaat of oude kunst bekijkt die digitaal is gerestaureerd – de kans is groot dat er wavelets aan te pas komen. Deze slimme wiskundige functies, ontwikkeld door Daubechies, vormen de basis voor moderne compressie-algoritmen. Denk aan JPG, MP3 en talloze andere formaten die we dagelijks gebruiken om beeld en geluid efficiënt op te slaan.

Ze wordt niet voor niets de ‘godmother of the JPEG’ genoemd.

De kracht van wiskunde in technologie

Wat Daubechies zo bijzonder maakt, is dat ze een brug heeft weten te slaan tussen de abstracte wereld van de wiskunde en de tastbare wereld van technologie en media. Haar werk laat zien dat wiskunde veel meer is dan formules op een schoolbord: het is de ruggengraat van moderne beeldverwerking, medische diagnostiek en zelfs kunstmatige intelligentie.

Tijdens de Bridges-conferentie in Eindhoven is zij een van de eregasten. Voor tech- en innovatieliefhebbers is dit een unieke kans om een levende legende in actie te zien.

Wat is Bridges?

De Bridges-conferentie is wereldwijd het grootste evenement op het snijvlak van wiskunde, kunst, technologie en design. Dit jaar wordt het georganiseerd door de faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Eindhoven. Het programma is een mix van lezingen, tentoonstellingen en performances – allemaal met één doel: laten zien dat wiskunde niet droog of saai is, maar juist creatief, visueel en verrassend inspirerend.

Bezoekers kunnen onder andere digitale kunstwerken bekijken die zijn opgebouwd uit wiskundige algoritmes, 3D-geprinte objecten bewonderen, en luisteren naar lezingen over hoe patronen, symmetrie en wiskundige modellen kunst beïnvloeden.

Family Day op 17 juli

Heb je kinderen, neefjes of nichtjes met een interesse in technologie of design? Dan is de Family Day op 17 juli een aanrader. Tijdens deze publieksdag zijn er interactieve workshops, dansvoorstellingen, poëzie en creatieve installaties die jong en oud laten kennismaken met de magie van wiskunde.

Het doel? Laten zien dat wiskunde veel meer is dan sommen maken – het is een creatieve taal waarmee je de wereld anders leert zien.

Waarom dit ertoe doet

In een tijd waarin AI, algoritmes en datagedreven technologie ons dagelijks leven bepalen, is het belangrijk te erkennen waar deze innovaties vandaan komen. Vaak ligt de oorsprong in de wiskunde — en mensen zoals Ingrid Daubechies hebben daar baanbrekend werk in verricht.

Door haar bezoek aan Eindhoven en de aanwezigheid van zoveel creatieve denkers, wetenschappers en kunstenaars, is de Bridges-conferentie niet alleen een evenement voor specialisten, maar ook voor iedereen die nieuwsgierig is naar de toekomst van technologie en kunst.

Praktische info

Bridges 2025

📍 TU Eindhoven

📅 14 t/m 18 juli 2025

🎟️ Family Day op 17 juli (gratis toegankelijk)

Klik hier voor meer info.