Wat is SAIL en heb je er zeebenen voor nodig?

Als je op social media hebt gekeken dan zie je bizarre beelden van een IJ dat helemaal tot de nok toe gevuld is met bootjes. Met moeite komt de pont er tussendoor. Misschien weet je dat het SAIL is en dat dat elke vijf jaar plaatsvindt, maar voor wie is het eigenlijk?

SAIL Amsterdam

Je hoeft niet als een piraat te praten of een kapiteinspet te bezitten om SAIL te mogen bezoeken. Het Amsterdamse evenement is juist voor iedereen bedoeld die boten leuk vindt. Er komen allerlei tallships en historische schepen naar het Noorzeekanaal en het IJ en dat is zowel overdag leuk om te bekijken als ‘s avonds, wanneer de lichten in de masten de aanwezigheid van zoveel boten nog gezelliger maken.

Het lijkt door al die oude boten misschien een evenement dat al heel lang bestaat, maar dat valt op zich nog wel mee: het startte in 1975 toen Amsterdam 700 jaar bestond e nkeert elke vijf jaar terug. Het wordt door Stichting SAIL Amsterdam georganiseerd en is het grootste evenement in Nederland dat vrij toegankelijk is. Je kunt dus gewoon naar Amsterdam komen en vanaf de kade naar de boten kijken. Al zijn er ook andere dingen te bezoeken, zoals tentoonstellingen en muziek-optredens. Ook kun je rondvaarten en begeleide tours op schepen doen.

Er zijn honderden schepen te bekijken: de schatting is dat er een kleine 800 schepen naar Amsterdam komen, waaronder de Clipper Stad Amsterdam, de Shabab Oman II en de El Galeon. Of je nou gewoon uit Nederland komt of een toerist bent: iedereen is welkom om een kijkje te nemen bij dit nautische evenement. En dat wordt ook al volop gedaan, zo zien we op social media: