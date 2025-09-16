16.09.2025
Grootste LEGO-event ooit komt deze herfstvakantie naar Utrecht

By: Jeroen de Hooge

LEGO World, het grootste LEGO-spektakel ter wereld, keert terug naar de Jaarbeurs in Utrecht. Deze 22e editie belooft groter en indrukwekkender te worden dan ooit. Van een LEGO Masters Theater tot een levensechte Ducati motor: LEGO World 2025 heeft alles in huis om jong en oud te verrassen.

Grootser dan ooit: primeurs in 2025

De organisatie heeft voor deze editie flink uitgepakt met een reeks nieuwe belevingen:

  • LEGO Masters Theater – Oud-deelnemers van het populaire tv-programma nemen bezoekers mee achter de schermen. Ze delen verhalen, geven tips en bouwen live op het podium.
  • Botanical Silent Disco Workshop – In de LEGO Botanicals-zone kun je via een koptelefoon stap voor stap een bloemschikcreatie bouwen. Een bijzondere combinatie van creativiteit en ontspanning.
  • The Yellow House ‘On Tour’ – Een eerbetoon aan Vincent van Gogh, waar je zelf zijn iconische zonnebloemen kunt nabouwen. Leuk én leerzaam.
  • LEGO fabriek uit Denemarken – Het productieproces van de beroemde stenen is te zien in een nog grotere opstelling. Bezoekers krijgen bovendien een eigen gegraveerde steen en minifiguur mee naar huis.
  • Levensgrote LEGO-voertuigen – Bijna op ware grootte zijn de Ferrari en McLaren F1-auto’s te bewonderen die in Miami door echte coureurs zijn gereden. Ook staat er een indrukwekkende LEGO® Technic Ducati Panigale V4 S motor, tot in detail nagemaakt.

Bekende publieksfavorieten keren terug

Naast de primeurs is er ook ruimte voor vertrouwde elementen. Zo is er opnieuw de LEGO Gaming Zone, waar bezoekers de nieuwste LEGO-games kunnen uitproberen. Daarnaast zijn er talloze bouwzones, creatieve workshops en imposante bouwwerken die het evenement tot een waar paradijs maken voor LEGO-liefhebbers.

Een evenement voor jong en oud

LEGO World trekt jaarlijks rond de 100.000 bezoekers. Het evenement staat bekend als een plek waar fans van alle leeftijden – van peuters tot volwassenen – zich kunnen onderdompelen in de eindeloze mogelijkheden van LEGO.

LEGO World is er niet alleen voor de fans die al jaren bouwen,” zegt Annemarie de Munnik, Marketing Director LEGO Benelux. “We nodigen ook nieuwe bezoekers uit om te ontdekken wat LEGO kan betekenen. Spelen is niet alleen leuk, het geeft ook veerkracht, zelfvertrouwen en ontspanning. Dat is precies wat we met dit evenement willen laten zien.”

Praktische informatie

Wil je LEGO World bezoeken, hierbij alle praktische informatie:

  • 📅 Wanneer: herfstvakantie 2025 (16 t/m 22 oktober)
  • 📍 Waar: Jaarbeurs Utrecht
  • 🎟️ Tickets: verkrijgbaar via Ticketmaster voor €26
  • 👶 Kinderen: gratis toegang t/m 2 jaar (wel ticket vereist)
