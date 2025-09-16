Grootste LEGO-event ooit komt deze herfstvakantie naar Utrecht

Bekende publieksfavorieten keren terug

Naast de primeurs is er ook ruimte voor vertrouwde elementen. Zo is er opnieuw de LEGO Gaming Zone, waar bezoekers de nieuwste LEGO-games kunnen uitproberen. Daarnaast zijn er talloze bouwzones, creatieve workshops en imposante bouwwerken die het evenement tot een waar paradijs maken voor LEGO-liefhebbers.

Een evenement voor jong en oud

LEGO World trekt jaarlijks rond de 100.000 bezoekers. Het evenement staat bekend als een plek waar fans van alle leeftijden – van peuters tot volwassenen – zich kunnen onderdompelen in de eindeloze mogelijkheden van LEGO.

“LEGO World is er niet alleen voor de fans die al jaren bouwen,” zegt Annemarie de Munnik, Marketing Director LEGO Benelux. “We nodigen ook nieuwe bezoekers uit om te ontdekken wat LEGO kan betekenen. Spelen is niet alleen leuk, het geeft ook veerkracht, zelfvertrouwen en ontspanning. Dat is precies wat we met dit evenement willen laten zien.”

Praktische informatie

Wil je LEGO World bezoeken, hierbij alle praktische informatie: