Grootste LEGO-event ooit komt deze herfstvakantie naar Utrecht

LEGO World, het grootste LEGO-spektakel ter wereld, keert terug naar de Jaarbeurs in Utrecht. Deze 22e editie belooft groter en indrukwekkender te worden dan ooit. Van een LEGO Masters Theater tot een levensechte Ducati motor: LEGO World 2025 heeft alles in huis om jong en oud te verrassen.
De organisatie heeft voor deze editie flink uitgepakt met een reeks nieuwe belevingen:
Naast de primeurs is er ook ruimte voor vertrouwde elementen. Zo is er opnieuw de LEGO Gaming Zone, waar bezoekers de nieuwste LEGO-games kunnen uitproberen. Daarnaast zijn er talloze bouwzones, creatieve workshops en imposante bouwwerken die het evenement tot een waar paradijs maken voor LEGO-liefhebbers.
LEGO World trekt jaarlijks rond de 100.000 bezoekers. Het evenement staat bekend als een plek waar fans van alle leeftijden – van peuters tot volwassenen – zich kunnen onderdompelen in de eindeloze mogelijkheden van LEGO.
“LEGO World is er niet alleen voor de fans die al jaren bouwen,” zegt Annemarie de Munnik, Marketing Director LEGO Benelux. “We nodigen ook nieuwe bezoekers uit om te ontdekken wat LEGO kan betekenen. Spelen is niet alleen leuk, het geeft ook veerkracht, zelfvertrouwen en ontspanning. Dat is precies wat we met dit evenement willen laten zien.”
Wil je LEGO World bezoeken, hierbij alle praktische informatie: