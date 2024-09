Leukste uitje voor de herfstvakantie: LEGO World in de Jaarbeurs

Goed nieuws voor LEGO fans van alle leeftijden: dit najaar komt LEGO World weer naar de Jaarbeurs in Utrecht. Van donderdag 24 tot en met woensdag 30 oktober vindt de 21e editie van het grootste LEGO evenement ter wereld plaats. Zoals ieder jaar valt ook deze editie weer heel veel te beleven, met een aantal bijzondere highlights.

LEGO fabriek

Zo worden er voor het eerst op Nederlandse bodem echte LEGO stenen gemaakt! Een deel van de LEGO fabriek uit Billund is speciaal aanwezig om live stenen te produceren. Een unieke kans voor fans om het productieproces van dichtbij te beleven. Ook kun je rondwandelen in de fleurige LEGO Botanicals kas, het 25-jarig jubileum van LEGO Star Wars vieren en de levensgrote McLaren P1 raceauto bewonderen. En dat is nog lang niet alles!

LEGO World

LEGO World is hét uitje voor de herfstvakantie, waar iedereen zich volledig kan onderdompelen in LEGO stenen – letterlijk! Voor de LEGO fans zijn er volop mogelijkheden om te bouwen met populaire thema’s zoals LEGO Friends, LEGO City en natuurlijk Duplo voor de allerkleinsten. Ook kun je je eigen minifiguur laten maken, bij de Intertoys winkel die ene mooie set kopen waar je al een tijdje van droomt en genieten in de gigantische gaming zone, die dit jaar groter is dan ooit.

Adult Fans of LEGO

Ook voor de volwassen LEGO fans is er genoeg te doen. Laat je inspireren door de indrukwekkende bouwwerken van AFOL’s (Adult Fans of LEGO) of ga zelf aan de slag met de speciale LEGO Adult Sets: zoals Art, Iconic en Marvel. Kom je op vrijdag of zaterdag langs op LEGO World, dan kun je sets laten signeren door een van de Star Wars designers Lucy Bilgin en John Ho.