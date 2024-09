Going viral: Lando Norris rijdt in LEGO Technic McLaren P1 een rondje op Silverstone

Fans die Lando Norris aan het werk willen zien tijdens het voltooien van de ultieme uitdaging in de levensgrote LEGO Technic McLaren P1 kunnen de volledige video hier bekijken.

McLaren P1 van LEGO

“Ik was betrokken bij het originele P1-programma voor McLaren en het is geweldig om te zien hoeveel elementen van de originele McLaren P1 zo realistisch tot leven zijn gebracht door het LEGO Technic team in dit levensgroot schaalmodel. De auto is een icoon van zijn tijd. Ik hoop dat we door deze samenwerking met de LEGO Groep de volgende generatie ontwerpers en ingenieurs kunnen inspireren om de grenzen van auto-innovatie te verleggen.” Aldus Ben Gulliver, Test & Development Director, McLaren Automotive.

“Dit project is het nieuwste in een lange reeks samenwerkingen tussen de LEGO Groep en McLaren, waarbij McLaren-ingenieurs en het LEGO Model Production team de handen in elkaar sloegen, vanaf het ontwerp tot aan de uiteindelijke bouw. McLarens expertise op het gebied van auto’s en techniek was van onschatbare waarde om ons te helpen een model te produceren dat de originele McLaren P1 zo dicht mogelijk benadert. Op die manier hebben we een droom werkelijkheid laten worden. Het was geweldig om McLaren F1-coureur Lando Norris te zien rijden in de auto die wij creëerden.” Lukáš Horák, Senior Project Manager Model Production, de LEGO Groep.

De LEGO Technic McLaren P1 set op schaal 1:8 is verkrijgbaar op www.LEGO.com/McLaren en in de LEGO Stores voor € 449,99.