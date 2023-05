3 manieren waarop Ticketswap beter kan

Ticketswap is in principe een geweldig platform. Je kunt er op een veilige manier van concertkaartjes af en je kunt er ook kaartjes kopen van dat concert waarvan je de voorverkoop hebt gemist omdat je moest werken. Je kunt als verkoper zelfs van mensen een berichtje krijgen na het concert met hoe blij ze waren met de tickets. Hartstikke leuk en positief. Voor liefhebbers van live muziek en grote concerten, maar bijvoorbeeld ook van theatervoorstellingen, is Ticketswap een geweldige plek. Maar er zijn wat dingen die beter kunnen.

Ticketmaster / Livenation Ticketswap heeft het de laatste tijd niet heel makkelijk. Het is enorm spijtig dat Ticketmaster ervoor heeft gekozen om een soort van op te gaan in Livenation en daardoor een nog grotere vinger in de ticketpap te krijgen, want het komt met allerlei gekke plannen om concertkaartjes zo onverkoopbaar mogelijk te maken. Het moet vaak op naam en het heeft nu ook een eigen platform opgestart waar tickets kunnen worden verkocht. Zoek bijvoorbeeld naar een ticket van The Weeknd en er staat een waarschuwing: “Het is op dit moment niet mogelijk om tickets te verkopen voor dit evenement. Live Nation (Mojo en Ticketmaster) verbiedt doorverkoop buiten hun eigen platform. Dat betekent dat je vrijheid ingeperkt wordt. Wij vinden dat een ticket van jou is. Jij moet zelf kunnen bepalen wanneer en aan wie je een ticket doorverkoopt.” Immers geldt niet alleen voor Ticketswap dat het de tickets niet kan laten aanbieden: je kunt ze ook niet op Marktplaats zetten, om maar iets te noemen.



Een beperking van het verkoopbare aantal tickets per persoon Het is heel frustrerend om te zien: Piet heeft al 100 kaartjes verkocht. Het zou moeten helpen met het betrouwbaar kunnen vinden van verkopende partijen, maar het werkt vooral irritatie in de hand: doorverkopers hebben gigantisch veel kaartjes verkocht, waarschijnlijk met winst. Misschien kan er een maximum aantal kaartjes komen dat één persoon per evenement mag verkopen, of, misschien gewoon per week. Je kunt immers maar naar zoveel concerten gaan… Op die manier worden handelaars een beetje afgeremd. Die zijn immers ook waardoor Ticketswap nodig is: kaarten raken bij Ticketmaster megasnel uitverkocht en dan willen de echte fans nog een kaartje regelen en dat gebeurt dan op Ticketswap. Als het even kan buiten de handelaren om, want die hadden natuurlijk helemaal geen kaartjes moeten kopen in the first place...

Een prijsbarrière kunnen instellen op ticketalerts Een zeer gewilde functie is de mogelijkheid om een prijsbarrière te kunnen instellen op ticketalerts. Heel leuk dat je een zitplaats wil voor het aankomende Post Malone-concert, maar als je niet meer per kaartje wil besteden dan 60 euro, dan hebben al die meldingen met tickets van 110 of 80 euro niet zoveel zin. Het zou fijn zijn als je kon instellen wat je maximaal over hebt voor je tickets, zodat je alleen van tickets die je ook daadwerkelijk zou willen kopen een melding krijgt. Zo bescherm je jezelf voor het te veel betalen voor een ticket en word je niet helemaal gek van al die meldingen in je scherm (en vooral: al die hoop die erbij komt kijken).

Een beloningssysteem voor eerlijke mensen De frustratie over handelaren op Ticketswap is groot. We zijn dan ook blij dat er een maximum percentage op elk ticket zit dat het meer mag kosten dan de originele verkoopprijs (maximaal 20 procent). Maar hoe charmant is het dat er mensen zijn die hun kaartje netjes aanbieden voor de originele prijs, gewoon omdat ze helemaal geen geld willen verdienen, maar gewoon -jammer genoeg- zelf niet kunnen? Misschien kan er wel een paar euro bovenop worden gedaan om de kosten voor het gebruik van Ticketswap te kunnen betalen en toch quitte te spelen, maar er zou ook een soort vuurwerk in beeld moeten komen voor mensen die -in tegenstelling tot vele anderen- hun tickets aanbieden voor het gewone bedrag. Of misschien een speciale badge die je net zo lang bij je naam krijgt tot je wel een keer voor meer dan de originele verkoopprijs verkoopt.

Een paar tweaks en Ticketswap is een nog betere plek, maar het is de vraag in hoeverre Ticketmaster dat eigen platform gaat inzetten. Voor sommige concerten doet het dat wel (The Weeknd dus), maar voor anderen dan weer niet (50 Cent bijvoorbeeld). De Nederlandse concerten van 6lack zijn dan weer helemaal niet te vinden binnen Ticketswap, wat ook niet een heel goed teken is. Kortom, het wordt er niet makkelijker op om tickets te kopen en ook niet leuker, maar dat kan wat ons betreft wel. Het zijn maar een paar kleine tweaks binnen de macht van Ticketswap, maar ze zouden toch een wereld van verschil kunnen maken.