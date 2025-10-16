5 redenen om LEGO World te bezoeken

LEGO World 2025 is van start gegaan in de Jaarbeurs Utrecht. Het grootste LEGO-evenement van Nederland zit ook dit jaar vol nieuwe attracties, workshops en levensgrote bouwwerken.
Vanaf vandaag is de Jaarbeurs Utrecht een week lang het grootste LEGO paradijs op aarde. Tot en met 22 oktober kan jong en oud hier genieten van een week vol creativiteit, spelen en bouwen. Bewonder levensgrote bouwwerken, laat je creativiteit de vrije loop in een van de bouwwedstrijden of doe inspiratie op in het gloednieuwe LEGO Masters Theater. Of je nu gamer, autofan of bloemenliefhebber bent: er is voor iedereen iets te ontdekken. En natuurlijk is er ook aan de allerkleinsten is gedacht, met een LEGO DUPLO zone inclusief springkasteel en glijbaan.
Maar wat zijn dit jaar de echte eyecatchers! Lees snel verder.
In het volledig nieuwe LEGO Masters Theater zijn er dagelijks meerdere sessies met oud-deelnemers (14 kandidaten vormen 7 duo’s) van LEGO Masters: Out of the Box 2025. Er is plaats voor 100 bezoekers per sessie, en er zijn 7 sessies per dag. Hierin komen diverse thema’s aan bod. Met o.a. bouw tips & tricks, storytelling, hoe om te gaan met tijdsdruk, samenwerking en ook wat interactieve elementen.
Twan Wildeboer, deelnemer van LEGO Masters: Out of the Box 2025: “Ik kijk ontzettend uit naar onze sessies in het LEGO Masters Theater. De tv-show was voor ieder een ontdekkingsreis: hoe bouw je sneller, slimmer en creatiever? In het LEGO Masters Theater nemen we bezoekers mee in die wereld: verhalen, tips en bouwgeheimen die je nergens anders hoort!”
De sessies die je kunt volgen verschillen per dag:
Autoliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want in de LEGO F1 Paddock staan de indrukwekkende LEGO F1 Ferrari en McLaren auto’s. Dit zijn de auto’s door de F1-coureurs werden bestuurd in Miami. Ook staat er een levensgrote Technic Ducati Panigale V4 S motor. Met de indrukwekkende details en authentieke kenmerken is dit een eerbetoon aan de echte Ducati motor.
En LEGO omarmt steeds vaker gaming elementen in combinatie met bouwen. Zo is er ook Virtual Velocity te spelen. Hierbij bouw je eerst je raceauto in LEGO, daar wordt een scan van gemaakt en met die auto ga je virtueel racen tegen andere deelnemers.
Hij was er vorig jaar voor het eerst, en ook dit jaar is de LEGO fabriek uit Billund, Denemarken weer aanwezig. Het toffe is, dat dit een gedeelte is van de echte fabriek die in Denemarken staat. Bezoekers kunnen hier het hele productieproces van LEGO stenen van dichtbij volgen, dit jaar in een nog uitgebreidere opstelling. De fabriek produceert gemiddeld één 2×4 LEGO-steen per seconde.
En verder kan je er ook je eigen gegraveerde LEGO steen halen of een zelf gebouwde minifiguur mee naar huis nemen, verpakt in een officiële LEGO polybag.
In The Yellow House ‘On Tour’ staat het werk van Vincent van Gogh centraal. Bezoekers kunnen hier zelf aan de slag om zijn iconische zonnebloemen na te bouwen, terwijl zij tegelijkertijd alles leren over de schilder en zijn werk. Leerzaam en leuk voor alle generaties.
Dit huis, bestaande uit 182.109 bricks, was al eerder te zien in het Van Gogh Museum.
De grotere bouwwerken die over de gehele beursvloer verspreid staan. Bij ieder thema zijn er wel een aantal Big Build te vinden. Van Bluey en Bingo, tot natuurlijk de F1 auto’s, maar ook Sonic, een Porsche, dieren en nog veel meer!
En dan is nog een Silent Disco bij de LEGO Botanicals-zone, waar je ook zelf bloem kan schikken. Fans van Star Wars hebben een eigen zone. In samenwerking met de Tina is er een “She Build That” zone volledig gericht op jonge meiden. En voor de gamers is er een LEGO Gaming Zone, waar de nieuwste games gespeeld kunnen worden en uiteraard ontbreekt ook Minecraft hier niet. En dan nog steeds is er meer te zien, te ontdekken en vooral te doen. Want waar je ook bent, kijkt of loopt is er de mogelijkheid om zelf lekker te bouwen en te spelen. Voor de allerkleinsten onder ons tot aan alle AFOL’s.
“We kijken ernaar uit om opnieuw duizenden fans te mogen ontvangen, van jonge bouwers tot volwassen liefhebbers. Ook als je de thema’s nog niet goed kent, nodigen we je uit om te komen spelen. Wij geloven heilig in de kracht van spelen – samen of alleen: het is niet alleen leuk, maar het geeft ook veerkracht, zelfvertrouwen en ontspanning. Daarom doen we ieder jaar ons best om een ervaring neer te zetten die mensen verwondert en verrast, of je nu 2 of 99 bent.” Aldus Annemarie de Munnik, Marketing Director LEGO Benelux bij de LEGO Groep.
LEGO World 2025 is nog t/m 22 oktober te bezoeken in de Jaarbeurs Utrecht. Tickets en meer informatie vind je op legoworld.nl