5 redenen om LEGO World te bezoeken

LEGO World 2025 is van start gegaan in de Jaarbeurs Utrecht. Het grootste LEGO-evenement van Nederland zit ook dit jaar vol nieuwe attracties, workshops en levensgrote bouwwerken.

Vanaf vandaag is de Jaarbeurs Utrecht een week lang het grootste LEGO paradijs op aarde. Tot en met 22 oktober kan jong en oud hier genieten van een week vol creativiteit, spelen en bouwen. Bewonder levensgrote bouwwerken, laat je creativiteit de vrije loop in een van de bouwwedstrijden of doe inspiratie op in het gloednieuwe LEGO Masters Theater. Of je nu gamer, autofan of bloemenliefhebber bent: er is voor iedereen iets te ontdekken. En natuurlijk is er ook aan de allerkleinsten is gedacht, met een LEGO DUPLO zone inclusief springkasteel en glijbaan.

Maar wat zijn dit jaar de echte eyecatchers! Lees snel verder.

1. LEGO Masters Dreamarena

In het volledig nieuwe LEGO Masters Theater zijn er dagelijks meerdere sessies met oud-deelnemers (14 kandidaten vormen 7 duo’s) van LEGO Masters: Out of the Box 2025. Er is plaats voor 100 bezoekers per sessie, en er zijn 7 sessies per dag. Hierin komen diverse thema’s aan bod. Met o.a. bouw tips & tricks, storytelling, hoe om te gaan met tijdsdruk, samenwerking en ook wat interactieve elementen.

Twan Wildeboer, deelnemer van LEGO Masters: Out of the Box 2025: “Ik kijk ontzettend uit naar onze sessies in het LEGO Masters Theater. De tv-show was voor ieder een ontdekkingsreis: hoe bouw je sneller, slimmer en creatiever? In het LEGO Masters Theater nemen we bezoekers mee in die wereld: verhalen, tips en bouwgeheimen die je nergens anders hoort!”

De sessies die je kunt volgen verschillen per dag: