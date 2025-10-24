24.10.2025
Entertainment

Deze extreem populaire chickflick krijgt een eigen tv-serie

By: Laura Jenny

Crazy Rich Asians is een geweldige chickflick waarin we meer leren over de Aziatische cultuur, maar dan in romcomvorm. Geen oldschool romcom, maar een heel modern exemplaar. En daar komt nu een serie van.

Crazy Rich Asians

Regisseur Jon M. Chu zegt dat hij zijn film uit 2018, die is gebaseerd op het boek van Kevin Kwan, op HBO Max een vervolg zal geven. In de film zagen we nog Henry Golding en Constance Wu in de hoofdrollen, maar of dat ook geldt voor de tv-serie, dat is nog onbekend. Toch geeft de regisseur aan dat hij er niet aan twijfelt dat de bekende cast niet gewoon terugkeert. Wel zijn de hoofdrolspelers inmiddels veel volwassener geworden.

De serie zal niet het laatste zijn dat we van deze Aziaten horen, er komt namelijk ook nog een tweede film aan. Die wordt op de boeken gebaseerd. De serie ook wel, maar wordt waarschijnlijk wat origineler. Het verbaast ons niets dat er nog veel wordt gemaakt met de Crazy Rich Asians: de film wist 239 miljoen dollar in het laatje te brengen. Hij was zelfs genomineerd voor de Golden Globe voor beste film.

Romcoms

Er worden de laatste jaren niet meer enorm veel romcoms gemaakt. De romantische comedy zoals we die uit de jaren 90 kennen is toch wat ouderwets geworden. In Nederland worden nog wel heel romcoms gemaakt. Wat ons betreft mag Hollywood dat voorbeeld wel weer volgen, maar dan wel graag met de kwaliteit van Crazy Rich Asians.

Laura Jenny
Laura Jenny
