Deze extreem populaire chickflick krijgt een eigen tv-serie

Crazy Rich Asians is een geweldige chickflick waarin we meer leren over de Aziatische cultuur, maar dan in romcomvorm. Geen oldschool romcom, maar een heel modern exemplaar. En daar komt nu een serie van.

Crazy Rich Asians

Regisseur Jon M. Chu zegt dat hij zijn film uit 2018, die is gebaseerd op het boek van Kevin Kwan, op HBO Max een vervolg zal geven. In de film zagen we nog Henry Golding en Constance Wu in de hoofdrollen, maar of dat ook geldt voor de tv-serie, dat is nog onbekend. Toch geeft de regisseur aan dat hij er niet aan twijfelt dat de bekende cast niet gewoon terugkeert. Wel zijn de hoofdrolspelers inmiddels veel volwassener geworden.