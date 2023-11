Romantische comedies op Netflix: 8 nieuwe romcoms uit 2023

De romantische comedy is een wat vreemde eend in de bijt op Netflix. Als je ze op de streamingdienst nooit kijkt, dan zie je ze eigenlijk helemaal niet terug in het systeem, behalve als je (lang) zoekt. Tegelijkertijd is het ook een fascinerend genre op zich: het zijn films waarvan we niet per se eisen dat ze heel goed zijn: als ze maar een bepaald gevoel overbrengen. In 2023 zijn er diverse nieuwe romcoms op Netflix verschenen: dit zijn de 8 leukste of opvallendste. 1. Love at First Sight We starten meteen met een sterke film die echt de moeite waard is: Love at First Sight. De naam is heel saai, maar eigenlijk is het verhaal dat allerminst. Het draait om twee menen die elkaar ontmoeten in het vliegtuig, maar vervolgens uit elkaar gaan zonder dat ze een manier hebben om elkaar te contacteren. Althans, ze blijven beide hun best doen om dat wel voor elkaar te krijgen in een comedy die enorm charmant is, je verleidt om mee te voelen en ook nog eens een cast heeft die duidelijk goed op elkaar is ingespeeld.

2. Your Place or Mine Als er iemand de koningin is van dit soort comedies, dan is het Reese Witherspoon wel. Your Place or Mine gaat over twee vrienden (gespeeld door Reese en Ashton Kutcher), die ooit een one night stand hadden en nu even van huis ruilen. Daar blijkt uiteindelijk echter natuurlijk veel meer achter te zitten. Wat tof is aan de film is dat hij niet altijd de standaard romcom-regels volgt, en natuurlijk dat je het aan Reese en Ashton wel kunt overlaten om heel erg grappig en gevat te zijn. Dit is echt zo’n romcom die voelt alsof het over jouzelf zou kunnen gaan, omdat de twee het gewoon heel goed kunnen overbrengen. Is het ook een heel goede film? Nee, er is tussen die twee niet heel veel chemie en de film durft niet helemaal all-the-way te gaan met het nemen van risico’s.

3. Through My Window: Across the Sea Ja, je krijgt nu meteen Walk on Water van Milk Inc in je hoofd, maar het is niet alleen een songtekst, het is een volledige film. Dit jaar verscheen Through My Window: Across the Sea op Netflix en hierin zien we Ares en Raquel die elkaar na heel lang long distance’n weer bij elkaar zijn. Er zijn na al die jaren echter ook nieuwe gezichten bijgekomen: kan dat problemen opleveren? In deze Spaanse romcom krijg je het antwoord, al moet je wel goed zoeken tussen alle seks, feestjes en oppervlakkigheid.

4. You People You People is enorm pijnlijk om te kijken. De film is doordrenkt met discriminatie en de cast probeert het grappig te maken, maar dit blijkt een onderwerp te zijn waar je misschien toch beter verre van kunt blijven. Zelfs als je een comedykoning als Eddie Murphy in je midden hebt. Deze film is wel een romcom, maar voelt meer als een comedy die toevallig over een koppeltje gaat. Maar het is wel een van de meest besproken films op de streamingdienst dit jaar.

5. Love at First Kiss Die Spanjaarden weten blijkbaar wel raad met romcoms, want ook Love at First Kiss is zo’n Spaanse romcom. Het draait om een man die weet wie zijn toekomstige vrouw moet zijn, maar er zit nog een ding in de weg: ze is al in een relatie met zijn beste vriend. Het klinkt heel vlak, maar dit is een van de betere romcoms die we op Netflix tegenkwamen dit jaar. Het is een film die hier en daar wat uit balans is qua snelheid, en ook qua humor, maar desondanks toch het bekijken waard is: al is het alleen al om Alvaro Cervantes.

6. The Perfect Find Wat veel films in dit lijstje wel wat minder hebben dan we zouden willen, dat is aantrekkingskracht tussen de acteurs. Gelukkig wordt dat met The Perfect Find helemaal goedgemaakt: je wordt helemaal meegezogen in het leven van een 40-jarige vrouw die op het punt staat om helemaal gek te worden. Haar biologische klok tikt maar door en uiteindelijk vindt ze gelukkig een baan om zichzelf weer op de rit te krijgen. Maar die baan komt zo met zijn uitdagingen: en die komen in de vorm van een heel aantrekkelijke jongeman.

7. A Tourist’s Guide to Love We raken nu in de betere romcomwateren, want A Tourist’s Guide to Love is precies wat je wil in een romcom. Eerst moeten de twee hoofdpersonages elkaar niet zo, maar door allerlei situaties die zich voordoen komen ze nader tot elkaar: tot ze zich realiseren dat ze niet meer zonder elkaar kunnen. Soms is de ‘domme Amerikaan’-inslag wel een beetje vervelend, maar uiteindelijk is de film zo schattig dat je dat eigenlijk alweer vrij snel vergeet. Plus, de plaatjes die je ziet van Vietnam zijn een feestje op zich.

8. Happiness for Beginners Een opvallende romcom in dit rijtje is Happiness for Beginners, omdat het een beetje een ‘haatkijk’-romcom is. Hoewel we zelf niet echt zulke filmkijkers zijn, kunnen we ons voorstellen dat ook die bediend willen worden. Daar is Happiness for Beginners enorm geschikt voor. Het is een wat eenvoudig voortkabbelend verhaal dat zelfs niet kan worden gered door Ellie Kemper, de acteur uit onder andere Unbreakable Kimmy Schmidt. Ze doet in deze film een survivalcursus in het bos, maar met een groepje mensen die allemaal zo hun eigenaardigheden kennen. Wij vinden het vooral eigenaardig dat het eindresultaat zo forgettable is geworden, terwijl het nota bene op een boek werd gebaseerd.