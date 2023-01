Netflix onthult alle films voor 2023 in propvolle reel

Netflix was altijd al wel van het hypen van films, kijk bijvoorbeeld naar Tudum, de aparte site die de streamingdienst had gemaakt om mensen te hypen over zijn content. Ook weet het altijd de acteurs uit zijn films te strikken om in een reel met allerlei opkomende films een zegje te doen. Dit jaar is die reel niet zozeer vol met acteurs die een zegje doen: het is gewoon één gigantische opsomming van de films die eraan zitten te komen. Alle films voor 2023 op Netflix schijnen erin voor te komen. Netflix Originals uiteraard.

Films op Netflix in 2023 BEST. CHRISTMAS. EVER

Wanneer deze komt is nog onbekend, maar deze kerstfilm draait om een meisje dat een nieuwsbrief stuurt over haar vakantie, die nogal opschepperig is. Charlotte voelt zich daar niet heel prettig bij en heeft het als nieuwe missie om te laten zien dat het leven van haar vriendin heus niet zo perfect is. BILL RUSSELL: LEGEND (8 FEB.) Bill Russell is een NBA-grootheid en dit is een documentaire over zijn leven, tot aan zijn overlijden in 2022. CHICKEN RUN: DAWN OF THE NUGGET De opvolger van Chicken Run: Dawn of the Nugget draait om een klein meisje dat door de kippen wordt uitgebroed, maar al snel in gevaar is door een flinke dreiging voor het gesnavelte. CHOOSE LOVE Ze heeft alles wat ze nodig heeft, maar er ontbreekt iets. Vervolgens krijgt Cami Conway allerlei verleidingen waarin ze keuzes moet maken en jij als kijker moet haar daarbij helpen.

Dit brengt Netflix ook in 2023 CHUPA (LENTE 2023) Terwijl hij zijn familie in Mexico bezoekt, krijgt Alex een onwaarschijnlijke metgezel wanneer hij een jonge chupacabra ontdekt. DAMSEL (13 OKTOBER) Een jonkvrouw besluit met een prins te trouwen, maar wordt vervolgens in een grot gegooid met een vuurspuwende draak. THE DEEPEST BREATH Een kampioen freediver traint om een wereldrecord te breken met de hulp van een deskundige veiligheidsduiker, en de twee vormen een emotionele band die aanvoelt als het lot. DOG GONE (NU BESCHIKBAAR) Wanneer een man en zijn geliefde hond worden gescheiden op de Appalachian Trail, start hij met zijn vader een wanhopige zoektocht om hem te vinden in dit waargebeurde verhaal. EXTRACTION 2 (16 JUNI) We hebben Chris Hemsworth al zien stralen in de eerste Extraction en in het vervolg op de actiefilm doet hij dat waarschijnlijk dunnetjes over. A FAMILY AFFAIR (17 NOV.) Een romrom over een jonge vrouw, haar moeder en een filmsterrenmanager die te maken krijgen met allerlei uitdagingen op het gebied van seks, liefde en identiteit. HAPPINESS FOR BEGINNERS (ZOMER 2023) Helen gaat na een turbulente tijd meedoen aan het "Avontuur van haar leven!". Het avontuur is een overlevingstocht door de Appalachian Trail met een groep vreemdelingen. HEART OF STONE (11 AUG) Gal Gadot speelt een CIA-agent die haar eigen wereld moet redden. THE KILLER (10 NOV.) Een moordenaar gaat -waarschijnlijk op John Wick-achtige wijze- achter zijn werkgevers aan wanneer hij zelf bijna de geest geeft in een ongeluk. LEAVE THE WORLD BEHIND (8 DEC.) Een familievakantie op Long Island wordt onderbroken door twee vreemdelingen die nieuws brengen over een mysterieuze black-out. LEO (22 NOV.) Adam Sandler maakt deze coming-of-age muzikale animitiefilm over het laatste jaar van de basisschool - gezien door de ogen van een huisdier uit de klas. LIFT (25 AUG.) Een team overvallers moet een terroristische aanslag voorkomen.

Meer films op Netflix LOVE AT FIRST SIGHT (SEPTEMBER 2023) Een romcom over een man en een vrouw die elkaar toevallig ontmoeten op het vliegveld: gaan ze elkaar na het landen ooit nog terugvinden? LUTHER: THE FALLEN SUN (10 MAART) De film gebaseerd op de serie Luther, waarin acteur Idris Elba een nogal afvallige detective speelt die te maken krijgt met een gevangenisstraf. MAESTRO Een optekening van de liefde tussen Leonard Bernstein en Felicia Montealagre Corn Bernstein. THE MAGICIANS ELEPHANT (17 MAART) In deze animatiefilm gaat een jochie op zoek naar zijn zus en daarvoor moet hij een olifant vinden. THE MONKEY KING The Monkey King is een familiefilm met humor over een strijd tegen allerlei goden, demonen en draken. MONKEY MAN Heel anders is Monkey Man, dat draait om iemand die uit de gevangenis komt en op zoek gaat naar wraak voor zijn lange straf. THE MOTHER (12 MEI) Een dodelijke moordenaar komt uit haar schuilplaats om de dochter te beschermen die ze jaren eerder opgaf. MURDER MYSTERY 2 (31 MAART) Heerlijk, een opvolger van Murder Mystery. Hierin zien we Nick en Audrey Spitz, nu fulltime detectives, worstelen om hun privé-detectivebureau van de grond te krijgen. NIMONA Nimona kan van gedaante verwisselen en moet aantonen dat een bepaalde ridder niet heeft gedaan wat men denkt dat hij heeft gedaan. NYAD (HERFST 2023) Een optekening van het verhaal van marathonzwemster Diana Nyad, die een 53 uur durende, 110 mijl lange zwemtocht van Cuba naar Florida zwom. Ze was boven de 60 toen ze dat deed en zwom niet eens in een haaienkooi. THE OUT-LAWS Als de bank waar hij werkt wordt overvallen in zijn huwelijksweek, moet hij onderzoeken wat zijn schoonfamilie daar precies mee te maken heeft. PAIN HUSTLERS (27 OKTOBER) Een arbeider neemt een baan bij een farmaceutische start-up waar het niet per se op rolletjes verloopt. Zeker niet als ze ook nog wordt afgeperst. PAMELA, A LOVE STORY (23 JAN.) En portret van ‘s werelds beroemde bombshell Pamela Anderson. Hoe werd ze zo’n sekssymbool en wat doet ze tegenwoordig? THE PERFECT FIND (ZOMER 2023) Zal een 40-jarige vrouw met alles op het spel - haar hoogstaande carrière, tikkende biologische klok, bankrekening - alles riskeren voor een intens wellustige geheime romance met die ene persoon die haar comeback voorgoed kan vernietigen? PLAYERS (HERFST 2023) Sportjournalist Mack (Gina Rodriguez) uit Chicago heeft jarenlang succesvolle "plays" bedacht, maar wanneer ze valt op een van haar doelwitten, dreigt het allemaal mis te gaan.

Netflix-flicks in 2023 REBEL MOON (22 DEC.) Door een oorlog moet een jonge vrouw krijgers van dichtbije planeten gaan zoeken om te helpen. REPTILE Na de brute moord op een jonge makelaar probeert een geharde detective de waarheid te achterhalen in een zaak waarin niets is wat het lijkt. RUSTIN De film laat een kijkje zien in het leven van Bayard Rustin, de strateeg achter de March On Washington van 1963 en belangrijk adviseur van Martin Luther King, Jr. SHIRLEY Een optekening over het leven van politiek icoon Shirley Chisholm, het eerste zwarte congreslid en de eerste zwarte vrouw die zich verkiesbaar stelde voor het presidentschap. SPACEMAN (HERFST 2023) Een astronaut vertoeft in de ruimte, terwijl zijn hele leven op aarde volledig instort. Tot hij hulp krijgt van een stem. THEY CLONED TYRONE (21 JULI) Een pumpfilm over een trio mannen die een overheidscomplot willen gaan openbaren. A TOURIST'S GUIDE TO LOVE (27 APRIL) Een reisleider gaat undercover in Vietnam om de toeristenindustrie beter te leren kennen. Dat lukt haar erg goed: ze wordt verliefd op haar Vietnamese reisleider. TRUE SPIRIT (3 FEB.) Een optekening van een waargebeurd verhaal over een zeilster die als jongste persoon solo en non-stop om de wereld wil zeilen. Nee, het is niet zeilmeisje Laura, maar Jessica Watson. TITELLOZE WES ANDERSON / ROALD DAHL FILM Wes Anderson gaat aan de slag met verschillende Roald Dahl-verhalen, waaronder The Wonderful Story of Henry Sugar. VICTIM/SUSPECT Onderzoeksjournalist Rae reist door het hele land om een schokkend patroon bloot te leggen en te onderzoeken. Namelijk jonge vrouwen die seksueel zijn misbruikt, maar worden gearresteerd wanneer ze hun verhaal doen. WE HAVE A GHOST (24 FEB.) De geest Ernest die rondwaart in hun nieuwe huis maakt van Kevins familie een sensatie op de sociale media. YOU PEOPLE (27 JAN.) Een modern liefdesverhaal: Ezra Cohen (Jonah Hill) en Amira Mohammed (Lauren London) komen door een verwisselde rit in LA bij elkaar en krijgen meteen een heel goede band. THE ARCHIES The Archies is een bekende strip en dit is de speelfilm ervan. CARGA MÁXIMA Braziliaanse actiefilm over Roger de vrachtwagencoureur die voor een vrachtroversbende gaat rijden om zijn team te behouden.

Vierkante ogen dus, veel kijkplezier!