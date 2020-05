​Hollywood op Netflix: net te laat om raak te zijn

De kans is groot dat Netflix je Hollywood heeft gepusht. Een fictief inkijkje in de harde struggle in de filmwereld van de jaren ‘40. Jongeren die er alles voor over hebben om die ene rol te scoren, ook als dat betekent dat ze aan vooroordelen moeten voldoen die zelfs toen ‘vooroorlogs’ konden worden genoemd. Helaas komt deze serie net iets te laat.

Sterrencast

Hollywood valt tussen alle kleurrijke plaatjes op Netflix link op. De wat gematigde kleuren en de mooie sets waar je vast een glimpje van opvangt, die weten je wel meteen Hollywood ten tijden van de Tweede Wereldoorlog in te trekken. De acteurs die je vervolgens ziet helpen er ook bij. We zien Glee-acteur Darren Criss, The Big Bang Theory’s Jim Parsons en Dylan McDermott uit American Horror Story. Regelmatig denk je in deze serie iemand te zien die je bekend voorkomt en dat kan kloppen: seriemaker Ryan Murphy heeft met al zijn ervaring een flinke vijver acteurs om uit te vissen.

Ironisch genoeg is dat iets waar deze serie ook om draait. De enorme hoeveelheid mensen die wel iets met films willen doen en hun geluk komen beproeven in Los Angeles. Op zich hebben we dat vaker gezien, maar Hollywood belicht dit probleem van een andere kant: die van stigma’s. Zeker na de oorlog vierde discriminatie hoogtij. Gay zijn was toen nog een psychische ziekte en als afro-Amerikaanse hoefde je vooral niet te rekenen op de hoofdrol. Deze serie is wat dat betreft vaak pijnlijk om te zien.