23.10.2025
De Pluribus-trailer laat je de meest ongelukkige persoon ooit zien

By: Laura Jenny

Pluribus komt er bijna aan en Apple geeft ons elke trailer een beetje meer. Eerst was het echt een mysterie wat Pluribus nou toch is, toen werd er al meer duidelijk en nu kunnen we er echt niet meer omheen: Carol is diep ongelukkig. En zij is de persoon die niet lacht, want wie dat wel doet wordt een onuitstaanbaar blij persoon. Huh? Juist, het blijft intrigerend.

Pluribus

Carol wordt gespeeld door Rhea Seehorn, die we goed kennen van Better Call Saul. De maker van Saul is ook de man achter Pluribus (en achter Breaking Bad): Vince Gilligan. De serie speelt zich wederom af in Albuquerque en iedereen wil zo graag dat Carol niet zo’n enorm stuk chagrijn is. “Good morning Carol, is there anything we can do to cheer you up?”

Er is niks dat haar blij kan maken en dat is heel bewust. Het moet wat haar betreft zo miserabel mogelijk. Veel meer weten we ook niet, maar het is genoeg om te prikkelen. In de serie kun je verder kijken naar Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor en Samba Schutte.

Pluribus is te zien vanaf 7 november op Apple TV+.

Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

